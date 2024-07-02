Пастора-мільйонера розкритикували за заклик радіти простим речам

Користувачі звинуватили пастора в лицемірстві, оскільки сам він не соромиться вести розкішне життя, маючи дорогий маєток і літаючи чортовими рейсами.

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Люди повинні насолоджуватися простими речами, навіть якщо в них не так багато ресурсів, написав в X 61-річний телеєвангеліст Джоел Остін і одразу ж нарвався на критику, оскільки його власний капітал становить десятки мільйонів доларів, пише Daily Mail.

"Саме прості речі в житті приносять нам найбільше радості. Можливо, у вас не так багато ресурсів, але якщо у вас є сім'я, вам пощастило. Якщо у вас є здоров'я, ви благословенні. Якщо ви можете дивитися на зірки вночі, ви благословенні", — вважає він.

Проповідник і старший пастор дуже успішної церкви в Лейквуді може похизуватися статками щонайменше $50 мільйонів і володіє двома будинками в Техасі вартістю $10,5 мільйона і $2,9 мільйона. Перший із двох згаданих будинків, який розташований у Г'юстоні, містить басейн, будиночок біля басейну і три ліфти.

Його церква отримує мільйони пожертвувань від парафіян, і її річний бюджет становить близько $70 мільйонів.

У соцмережі відреагували на твіт пастора хвилею саркастичних коментарів.

"Якщо ви можете дивитися на ці зірки з балкона свого особняка, ви — Джоел Остін", "Як хтось міг послати хоч десять центів цьому морально збанкрутілому шахраю, просто незбагненно", "Можливо, у вас не так багато ресурсів... кілька особняків, яхту та спортивні автомобілі купили коштом лохів, про яких він говорить", "Релігія — найбільше шахрайство на планеті", "Джоел Остін і Дональд Трамп — по суті, одна й та сама людина. Обидва фальшиві християни, які виманюють гроші у недоумкуватих", — пишуть під публікацією.

Один із коментаторів розповів про те, як кілька років тому церква Остіна потрапила в заголовки газет, відмовляючись відчинити свої двері для жертв урагану Гарві.

Лише після різкої реакції проповідник нарешті поступився, відкривши будівлю, що вміщає 16 тисяч осіб.

"Побачив, що Джоел Остін у тренді, і подумав, що він знову замкнув двері своєї церкви під час урагану", — ідеться в коментарі.

Інший користувач поділився фотографією Остіна, який сидить у своєму приватному літаку з дружиною і висміює цитування телеєвангеліста.

"Джоел Остін: "Це прості речі в житті", — написав він.

Хтось ще послався на чутки про зарплату проповідника в Лейквуді, попри неодноразові його заяви про те, що він відмовляється від щорічної зарплати на користь грошей, які він заробляє від продажу книг.

У 2019 році газета Financial Times повідомила, що 2017 року церква Остіна заробила $89 мільйонів у вигляді пожертвувань, роздавши $1,2 мільйона на благодійні цілі. За цей період церква витратила $115 мільйонів доларів на модернізацію своєї будівлі, яка раніше була будинком для команди НБА "Г'юстон Рокетс". Ці оновлення включали в себе два дев'ятиметрових водоспади.

Раніше Фокус писав, що проповідник переховувався від людей, які хотіли його розіп'яти.