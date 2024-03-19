Оголосив себе Ісусом: проповідник переховувався від людей, які хотіли його розіп'яти (відео)

Еліу Сімію називав себе Ісусом Христом із Бунгоми. Минулого року чоловік звернувся в поліцію через побоювання, що його життю може загрожувати небезпека.

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Кенійський пророк Еліу Сімію, який стверджує, що він новий Ісус Христос сучасного часу, змушений був переховуватися від своїх парафіян. Про цю історію згадує акаунт Africa Facts Zone в X (колишній Twitter).

За повідомленнями, чоловік був приголомшений, коли в березні 2023 року група людей пообіцяла розіп'яти його в день Великодня, щоб довести, що він є справжнім Ісусом Христом.

Після того як про змову стало відомо, проповідник Еліу Сімію попрямував до поліції, щоб сховатися там. Він подав заяву про те, що група людей планує розіп'яти його. Він також додав, що співробітники поліції забезпечували йому належний захист протягом усього часу, поки його життя було під загрозою.

Еліу Сімію називав себе Ісусом Христом із Бунгоми Фото: X (Twitter)

У соцмережах зазначають, що людині, яка називає себе Ісусом Христом із Бунгоми, вдалося втекти.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра розповіла про "передсмертний хрип" пацієнтів. Джулі МакФадден доглядає за людьми, що померають і розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

Також стало відомо, що 56-річний лікар провів 100 днів під водою в озері і заявив, що "помолодшав". Чоловік розповів, що після 3 місяців життя в капсулі під водою втратив у зрості, але вважає, що став молодшим на 20 років. Аналіз крові, взятий у колишнього військового після того, як він вийшов на суходіл, показав 50-відсоткове зниження маркерів запалення в його організмі й в 17 разів більшу кількість стовбурових клітин, ніж очікувалося.