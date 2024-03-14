Лікар провів 100 днів під водою в озері і заявив, що "помолодшав" (фото)

Чоловік розповів, що після 3 місяців життя в капсулі під водою втратив у зрості, але вважає, що став молодшим на 20 років.

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56-річний Доктор Джозеф Дітурі зі США провів 100 днів під водою в озері й стверджує, що "помолодшав", перебуваючи під водою. Він зазначив, що відчув зменшення болю після повернення на сушу. Про це пише Daily Star.

Відставний водолаз ВМФ США доктор Джозеф Дітурі, можливо, відкрив ключ до того, як омолодити себе, і на його думку, відповідь на це він знайшов глибоко під водою. Проживши 100 днів в озері на глибині 30 футів (9,1 метра) у Кі-Ларго, штат Флорида, дослідник думає, що зміг повернути назад процеси старіння свого організму.

56-річний доктор Дітурі каже, що відчув зменшення болю і став почуватися на 20 років молодшим, ніж коли вперше потрапив у капсулу.

Аналіз крові, взятий у колишнього військового після того, як він вийшов на сушу, показав 50-відсоткове зниження маркерів запалення в його організмі та в 17 разів більшу кількість стовбурових клітин, ніж очікувалося. У бесіді з WKMG News доктор Дітурі сказав:

"По суті, у мене спостерігається проліферація стовбурових клітин, зменшення болю, зниження запалення та інгібування токсинів. Зараз мені 56 років. Мій зовнішній біологічний вік був 44 роки. Коли я вийшов із води, мій зовнішній вік був 34 роки. Мої теломери подовжилися. Я дійсно став молодшим, коли перебував під водою", — зазначив американець.

Чоловік думає, що помолодшав на 20 років під водою Фото: Instagram

За час, проведений доктором Дітурі під водою, вчений втратив три чверті дюйма від свого зросту.

"Я зменшився на три чверті дюйма, у мене були серйозні проблеми, я зламав зуб, поки перебував там. Наука ще не закінчена, але ми працюємо над цим. Є купа речей, які він не може вилікувати, але є кілька хороших варіантів його використання".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.

Також стало відомо, що помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені". Пол Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.