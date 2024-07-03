На клиента кафе подали в суд, когда он решил вернуть назад чаевые

О том, что дал такие большие чаевые, клиент кафе пожалел через несколько недель и потребовал деньги обратно.

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Щедрые чаевые, которые оставил посетитель кафе Alfredo’s Cafe в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, официантке Мариане Ламберт, стали предметом иска, пишет Unilad. Заведение общественного питания подало на Эрика Смита в суд за то, что тот решил забрать чаевые обратно.

По информации издания, мужчина заказал в кафе стромболи (разновидность пиццы, которая сворачивается рулетом, а затем запекается) стоимостью $13,25, а уходя, оставил официантке чаевые в размере $3000.

Ошеломленная Мариана никогда в жизни не получала столь щедрого вознаграждения за свою работу.

"Это действительно очень много значило для меня, потому что каждый проходит через что-то. Это действительно тронуло мое сердце. Я до сих пор не могу в это поверить. Я все еще в шоке", – признавалась Ламберт.

Официантка Мариана Ламберт Фото: WNEP

Желая убедиться, что деньги не были оставлены случайно, Мэтт Мартини из Alfredo’s Cafe вышел проверить цифру и получить дополнительные документы у Смита, который написал на чеке "Советы для Иисуса". Мужчина объяснил, что его вдохновил тренд в социальных сетях, известный как "Советы для Иисуса", и он решил принять участие в нем.

Чек Эрика Смита Фото: WNEP

Однако радость Марианы была недолгой. Через несколько недель кафе получило письмо, в котором говорилось, что Смит оспаривает плату за чаевые.

"Мы думали, что кто-то на самом деле пытается сделать что-то хорошее. А теперь, что, три месяца спустя? Даже нет, и нет ничего", – сказал сотрудник кафе Закари Джейкобсон.

Поскольку компания Alfredo's уже передала Ламберту $3000, они были вынуждены вернуть долг Смиту из собственного кармана. После безуспешных попыток связаться с Эриком в Facebook, администрация кафе решила подать гражданский иск против клиента.

"К сожалению, нам пришлось предъявить обвинения через офис мирового судьи, потому что на данный момент у нас просто закончились эти деньги. И он сказал нам подать на него в суд", – добавил Джейкобсон.

Члены сообщества попытались сплотиться вокруг Alfredo's Cafe, создав GoFundMe для поддержки бизнеса, но кафе отказалось принять наличные, и сбор средств в конечном итоге был закрыт.

Ранее Фокус писал, что испуганная концом света женщина оставила официантке огромные чаевые.