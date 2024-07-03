На клієнта кафе подали до суду, коли він вирішив повернути назад чайові

Про те, що дав такі великі чайові, клієнт кафе пошкодував за кілька тижнів і зажадав гроші назад.

Related video

Щедрі чайові, які залишив відвідувач кафе Alfredo's Cafe у Скрентоні, штат Пенсільванія, офіціантці Маріані Ламберт, стали предметом позову, пише Unilad. Заклад громадського харчування подав на Еріка Сміта до суду за те, що той вирішив забрати чайові назад.

За інформацією видання, чоловік замовив у кафе стромболі (різновид піци, яка згортається рулетом, а потім запікається) вартістю $13,25, а йдучи, залишив офіціантці чайові в розмірі $3000.

Приголомшена Маріана ніколи в житті не отримувала такої щедрої винагороди за свою роботу.

"Це справді дуже багато означало для мене, тому що кожен проходить через щось. Це справді зворушило моє серце. Я досі не можу в це повірити. Я все ще в шоці", — зізнавалася Ламберт.

Офіціантка Маріана Ламберт Фото: WNEP

Бажаючи переконатися, що гроші не були залишені випадково, Метт Мартіні з Alfredo's Cafe вийшов перевірити цифру і отримати додаткові документи у Сміта, який написав на чеку "Поради для Ісуса". Чоловік пояснив, що його надихнув тренд у соціальних мережах, відомий як "Поради для Ісуса", і він вирішив узяти участь у ньому.

Чек Еріка Сміта Фото: WNEP

Однак радість Маріани була недовгою. За кілька тижнів кав'ярня отримала лист, у якому йшлося про те, що Сміт оскаржує плату за чайові.

"Ми думали, що хтось насправді намагається зробити щось хороше. А тепер, що, через три місяці? Навіть ні, і немає нічого", — сказав співробітник кафе Закарі Джейкобсон.

Оскільки компанія Alfredo's вже передала Ламберту $3000, вони були змушені повернути борг Сміту з власної кишені. Після безуспішних спроб зв'язатися з Еріком в Facebook, адміністрація кафе вирішила подати цивільний позов проти клієнта.

"На жаль, нам довелося пред'явити звинувачення через офіс мирового судді, тому що на цей момент у нас просто закінчилися ці гроші. І він сказав нам подати на нього до суду", — додав Джейкобсон.

Члени спільноти спробували згуртуватися навколо Alfredo's Cafe, створивши GoFundMe для підтримки бізнесу, але кафе відмовилося прийняти готівку, і збір коштів зрештою було закрито.

Раніше Фокус писав, що перелякана кінцем світу жінка залишила офіціантці величезні чайові.