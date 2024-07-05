Меньше Грю, больше миньонов: о чем новый анимационный фильм "Гадкий я 4"

В Украине начинают показ четвертой части популярной анимационной франшизы "Гадкий я".

Related video

Четвертая часть анимационной франшизы стартует уже на этой неделе, на радость детям и отдельным взрослым-поклонникам приключений Грю и его желтых друзей (миньонов).

В совокупности франшиза "Гадкий я" (вместе с двумя спин-оффами "Миньонов"), собрала около $4,6 миллиардов в мировом прокате. Это делает проект одним из самых успешных анимационных историй всех времен. Фокус побывал на премьере новой части и рассказывает о мультфильме.

Официальный трейлер "Гадкий я 4" 2024

Стоит отметить, что первая часть приключений Грю вышла 14 лет назад — в 2010.

О чем фильм "Гадкий я 4"

История начинается с того, что главный герой Грю живет обычной семейной жизнью с женой Люси, тремя приемными дочерьми и новорожденным сыном Грю-младшим. Однако их размеренную жизнь нарушает сообщение о том, что Максим Ле Мал (главный враг Грю), ставший наполовину человеком, наполовину тараканом, сбежал из тюрьмы и намерен ему мстить. Главе большого семейства приходится срочно переехать в безопасный пригород, где он и его семья должны скрываться под новыми именами.

В ходе своего переезда, семья сталкивается с препятствиями и многочисленными приключениями.

Другими словами, в новой части анимационной ленты, сценаристы вывели старые конфликты на новый уровень и дали им новый импульс.

Основной "злодей" Грю остается центром сюжета. Его попытки наладить отношения с сыном, Грю-младшим в новой части создают множество трогательных и забавных моментов.

Из нового и заслуживающего внимания — миньоны, получившие супер способности, благодаря лабораторным опытам. Есть чувство, что им можно было бы уделить намного больше экранного времени. После укола смесью суперсолдата в сюжете появляются Мега Миньоны, которые и создают самые смешные эпизоды "Гадкого я 4".

Сюжетная линия с Миньонами — пожалуй, самая короткая, но и самая примечательная. В принципе, желтые герои стали настолько интересными, что вполне можно создавать новый спин-офф.

Анимационный фильм, как и раньше, удерживает эффектный визуальный стиль, свойственный всей серии фильмов.

Стоит ли смотреть "Гадкий я 4"?

В общем и целом, "Гадкий я 4" — насыщенная часть франшизы, которая впечатлит детскую аудиторию, но не имеет никаких, сколько-нибудь глубоких смысловых отсылок к новым персонажам или действиям. Анимация кажется больше просто коммерческим проектом с мощной финансовой перспективой. Простые шутки, знакомые герои, понятные и предсказуемые сюжетные повороты. Это не хорошо и неплохо — мультфильм точно найдет свою внушительную по размеру аудиторию. Другое дело: на такой раскрученной франшизе можно было создать многомерную вселенную, а вместо этого студия Illumination сделала ставку на простое и понятное, но дети будут в восторге.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Тихое место".