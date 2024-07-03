Друг Владимира Зеленского Александр Пикалов вышел на публику в военной форме (фото)

Александр Пикалов более двух лет служит в Национальной гвардии. Однако актер не ведет публичной жизни и не рассказывает о службе в армии.

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48-летний актер студии "Квартал 95" и друг президента Украины Владимира Зеленского Александр Пикалов появился на публике в военной форме. Фото были опубликованы на странице футбольного клуба "Локомотив".

Известно, что еще в начале войны Александр Пикалов вступил в ряды Национальной гвардии. Однако все это время актер не ведет публичную жизнь и не вдается в подробности службы в армии. Как оказалось, Пикалов побывал на торжествах ко Дню защиты детей, а также на презентации футболок футбольного клуба.

Заметим, Александр Пикалов редко освещает свою личную жизнь. Однако в одном из интервью его друг, кварталовец Евгений Кошевой, рассказал, что Пикалов с первых дней стал на защиту Родины. Тогда он уточнил, чтобы Пикалов мог гастролировать с их командой, им приходится присылать официальные письма, и только если позволяет руководство, тогда актер может присоединиться к концертам.

Сам же Пикалов не вдается в подробности свое военной службы. Известно лишь, что актер имеет собственный благотворительный фонд.

Напомним, ранее мы писали, что брат Сергея Танчинца погиб на войне.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер Андрей Гонковский объяснил, почему не пошел на фронт.