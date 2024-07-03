Друг Володимира Зеленського Олександр Пікалов вийшов на публіку у військовій формі (фото)

Олександр Пікалов більше двох років служить в Національній гвардії. Однак актор не веде публічного життя і не розповідає про службу в армії.

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48-річний актор студії "Квартал 95" та друг президента України Володимира Зеленського Олександр Пікалов зʼявився на публіці у військовій формі. Фото було опубліковано на сторінці футбольного клубу "Локомотив".

Відомо, що ще на початку війни Олександр Пікалов долучився до лав Національної гвардії. Однак весь цей час актор не веде публічне життя і не вдається в подробиці служби в армії. Як виявилось, Пікалов побував на урочистостях до Дня захисту дітей, а також на презентації футболок футбольного клубу.

Зауважимо, Олександр Пікалов рідко висвітлює своє особисте життя. Однак в одному з інтервʼю його друг, кварталівець Євген Кошовий, розповів, що Пікалов з перших днів став на захист Батьківщини. Тоді він уточнив, щоб Пікалов міг гастролювати з їхньою командою, їм доводиться надсилати офіційні листи, і тільки якщо дозволяє керівництво, тоді актор може приєднатися до концертів.

Сам же Пікалов не вдається в подробиці своєї військової служби. Відомо лише, що актор має власний благодійний фонд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брат Сергія Танчинця загинув на війні.

Крім цього, Фокус писав, що блогер Андрій Гонковський пояснив, чому не пішов на фронт.