Девам - деньги, Козерогам - позитив: денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024

Самые везучие знаки Зодиакального круга в плане финансов во второй половине лета 2024 года.

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Мы пересекаем "экватор" 2024 года и уже, незаметно для себя, оказались в первых числах июля 2024 года. Насколько удачным или неудачным был истекший период для каждого из нас — все очень индивидуально. Но сложности в прошлом отнюдь не гарантируют проблемы в будущем: у каждого из нас есть шанс исправить существующее положение вещей или де — положиться на удачу! Финансовый Таро-прогноз на вторую половину лета 2024 года.

Овен

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Овнов

Овнов ожидают значительные события, обучение. Многим из них предстоит все начать сначала и открыть в себе новые таланты. Перемены, новизна и многочисленные уроки — вот, что ожидает представителей знака в июле и августе 2024 года. При этом, высока вероятность поддержки со стороны семьи и удачное развитие событий не только в аспекте финансов.

Телец

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Тельцов

Тельцов ожидают легкие деньги и хорошие доходы, которые помогут представителям знака существенно продвинуться в делах. Период — тоже очень значительный и перспективных для новых начинаний. Помните: важно успеть до ретроградного Меркурия, который забежит к нам 5 августа.

Близнецы

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Близнецов

У Близнецов замрут некоторые важные финансовые процессы или перейдут в плоскость обсуждений за "закрытыми дверями". Период также хорошо для чего-то нового: все пойдет как по маслу. Но, в отличие от двух предыдущих знаков, Близнецам предстоит не самая приятная трансформация в первой декаде указанного периода.

Рак

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Раков

Раки будут бороться за большие и даже огромные доходы! Не то, чтобы вам далась борьба очень легко, но, поверьте: результат превзойдет ваши ожидания. К слову, для вас также открыт период новых начинаний: вы сможете добиться очень эффектных результатов, хоть и не самыми малыми усилиями.

Лев

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Львов

У Львов не лучший период для финансовых свершений. Потери, иллюзии, бесплодная деятельность, работа с низкой зарплатой или низкой оценкой вас, как сотрудника со стороны руководства. Ближе к концу периода ситуация для вас максимально смягчится и вы сможете начать новый бизнес-период.

Дева

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Дев

Дев ожидает новый импульс и освобождение от оков пережитого и прожитого. Борьба, которая изрядно вам досаждала, останется позади. Вы окажетесь на пороге новых открытий и новых перспектив. Главное — "держать голову в холоде", но вам это удается, как никому другому.

Весы

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Весов

У Весов есть опасность сделать неверный выбор и многое потерять. Вами могут проманипулировать извне и оставить вас с носом. Вы ощутите разочарование и ощущение обманутого человека. Словом, старайтесь не одалживать деньги и не включаться в сомнительные проекты: они не принесут вам удачи.

Скорпион

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Скорпионов

Скорпионов ожидает полярная ситуация с доходами: то очень хорошо, то непонятно, то снова очень хорошо! При этом, примерно в середине периода вам следует немного затаиться, чтобы корректно оценить ситуацию и своевременно действовать, когда это станет уместным и перспективным.

Стрелец

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Стрельцов

Вторая половина месяца станет для Стрельцов супер-позитивной. Начало периода принесет необходимость экономить, зато в середине и конце этапа вам просто звезда в руки упадет! Гениальные перспективы, денежные проекты, поддержка семьи или близких друзей, высокие доходы после периода ограничений в тратах. Другими словами, Стрельцы — это ваш период!

Козерог

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Козерогов

Очень плодородный период, особенно для Козерогов-женщин. Достаток, изобилие, радость, забота со стороны близких людей, правильный выбор, который вам предстоит сделать: вы точно не ошибетесь! Возможны выгодные договора, позитивные встречи и выгодные знакомства!

Водолей

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Водолеев

У Водолеев период тяжелой работы без ощутимых профитов. Представителя знака будут чувствовать себя неуверенно и скованно. Возможно появится необходимость взять кредит или влезть в долги.

Рыбы

денежный Таро-расклад на вторую половину лета 2024 для Рыб

Рыб может ожидать удар из-за необдуманных действий. На это может повлиять женщина, которая может втянуть вас в не самые позитивные авантюрные события, которые будут призваны научить вас более обстоятельно действовать и не полагаться на мнение мало знакомых людей.