Дівам — гроші, Козерогам — позитив: грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 року

Найщасливіші знаки Зодіакального кола в плані фінансів у другій половині літа 2024 року.

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Ми перетинаємо "екватор" 2024 року і вже, непомітно для себе, опинилися в перших числах липня 2024 року. Наскільки вдалим чи невдалим був період, що минув, для кожного з нас — усе дуже індивідуально. Але складнощі в минулому аж ніяк не гарантують проблеми в майбутньому: у кожного з нас є шанс виправити існуючий стан речей або ж де — покластися на удачу! Фінансовий Таро-прогноз на другу половину літа 2024 року.

Овен

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Овнів

На Овнів очікують значні події, навчання. Багатьом із них доведеться все почати спочатку і відкрити в собі нові таланти. Зміни, новизна і численні уроки — ось, що чекає на представників знака в липні і серпні 2024 року. При цьому, висока ймовірність підтримки з боку сім'ї та вдалий розвиток подій не тільки в аспекті фінансів.

Телець

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Тельців

На Тельців очікують легкі гроші і хороші доходи, які допоможуть представникам знака істотно просунутися в справах. Період — теж дуже значний і перспективний для нових починань. Пам'ятайте: важливо встигнути до ретроградного Меркурія, який забіжить до нас 5 серпня.

Близнюки

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Близнюків

У Близнюків замруть деякі важливі фінансові процеси або перейдуть у площину обговорень за "закритими дверима". Період також добрий для чогось нового: все піде як по маслу. Але, на відміну від двох попередніх знаків, на Близнюків чекає не найприємніша трансформація в першій декаді зазначеного періоду.

Рак

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Раків

Раки боротимуться за великі й навіть величезні доходи! Не те, щоб вам далася боротьба дуже легко, але, повірте: результат перевершить ваші очікування. До речі, для вас також відкритий період нових починань: ви зможете домогтися дуже ефектних результатів, хоч і не найменшими зусиллями.

Лев

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Львів

У Львів не найкращий період для фінансових звершень. Втрати, ілюзії, безплідна діяльність, робота з низькою зарплатою або низькою оцінкою вас як співробітника з боку керівництва. Ближче до кінця періоду ситуація для вас максимально пом'якшиться і ви зможете почати новий бізнес-період.

Діва

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Дів

Дів очікує новий імпульс і звільнення від кайданів пережитого і прожитого. Боротьба, яка неабияк вам докучала, залишиться позаду. Ви опинитеся на порозі нових відкриттів і нових перспектив. Головне — "тримати голову в холоді", але вам це вдається, як нікому іншому.

Ваги

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Терезів

У Терезів є небезпека зробити неправильний вибір і багато чого втратити. Вами можуть проманіпулювати ззовні й залишити вас із носом. Ви відчуєте розчарування і відчуття обдуреної людини. Словом, намагайтеся не позичати гроші і не включатися в сумнівні проєкти: вони не принесуть вам удачі.

Скорпіон

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Скорпіонів

Скорпіонів очікує полярна ситуація з доходами: то дуже добре, то незрозуміло, то знову дуже добре! При цьому, приблизно в середині періоду вам слід трохи зачаїтися, щоб коректно оцінити ситуацію і своєчасно діяти, коли це стане доречним і перспективним.

Стрілець

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Стрільців

Друга половина місяця стане для Стрільців супер-позитивною. Початок періоду принесе необхідність економити, зате в середині і наприкінці етапу вам просто зірка в руки впаде! Геніальні перспективи, грошові проєкти, підтримка сім'ї або близьких друзів, високі доходи після періоду обмежень у витратах. Іншими словами, Стрільці — це ваш період!

Козеріг

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Козерогів

Дуже родючий період, особливо для Козерогів-жінок. Достаток, достаток, радість, турбота з боку близьких людей, правильний вибір, який вам належить зробити: ви точно не помилитеся! Можливі вигідні договори, позитивні зустрічі та вигідні знайомства!

Водолій

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Водоліїв

У Водоліїв період важкої роботи без відчутних профітів. Представники знака почуватимуться невпевнено і скуто. Можливо, з'явиться необхідність взяти кредит або влізти в борги.

Риби

грошовий Таро-розклад на другу половину літа 2024 для Риб

Риб може очікувати удар через необдумані дії. На це може вплинути жінка, яка може втягнути вас у не найпозитивніші авантюрні події, що покликані навчити вас більш ґрунтовно діяти і не покладатися на думку мало знайомих людей.