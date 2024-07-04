Стала офицером: королева Летиция посетила выпуск старшей дочери Леонор (фото)

Около года принцесса обучалась военному делу. Однажды она станет править Испанией.

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Король Испании Филипп VI и королева Летиция воссоединились на публике с двумя дочерьми, поскольку 18-летняя принцесса Леонор официально стала младшим офицером армии. Об этом пишет Daily Mail.

Монаршая чета прибыла в Сарагосу на севере Испании на церемонию, на которой король вручил новые звания во Всеобщей военной академии.

Во время церемонии монарх подарил своей старшей дочери значок, который он прикрепил к форме, когда она отдала ему честь, а мама нежно обняла наследницу, которая однажды станет королевой Испании.

Королева Летиция с дочерью Леонор Фото: Getty Images

Принцесса Леонор прошла менее года обучения в военной академии Сарагосы, где ее отец также учился в 1985-1988 годах.

Будущая королева получила звание прапорщика в испанской общевойсковой академии, то есть теперь она младший офицер. На церемонии также присутствовала ее младшая сестра София. Она учится в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе.

Король и королева Испании с дочерьми Фото: Getty Images

В марте 2023 года Королевский дом Испании объявил, что принцесса Астурийская Леонор начнет трехлетнюю военную подготовку после окончания Атлантического колледжа UWC в Уэльсе. В августе того же года она отправилась на обучение.

Напомним, что известно о вероятных изменах королевы Летиции.

Также Фокус писал о годовщине правления короля Филиппа.