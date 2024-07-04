Стала офіцером: королева Летиція відвідала випуск старшої доньки Леонор (фото)

Близько року принцеса навчалася військової справи. Одного дня вона стане правити Іспанією.

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Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція воззʼєдналися на публіці з двома доньками, оскільки 18-річна принцеса Леонор офіційно стала молодшим офіцером армії. Про це пише Daily Mail.

Монарше подружжя прибуло до Сарагоси на півночі Іспанії на церемонію, на якій король вручив нові звання в Загальній військовій академії.

Під час церемонії монарх подарував своїй старшій доньці значок, який він прикріпив до форми, коли вона віддала йому честь, а мама ніжно обійняла спадкоємицю, яка одного дня стане королевою Іспанії.

Королева Летиція з донькою Леонор Фото: Getty Images

Принцеса Леонор пройшла менше року навчання у військовій академії Сарагоси, де її батько також навчався у 1985-1988 роках.

Майбутня королева отримала звання прапорщика в іспанській загальновійськовій академії, тобто тепер вона молодший офіцер. На церемонії також була присутня її менша сестра Софія. Вона навчається в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі.

Король та королева Іспанії з доньками Фото: Getty Images

У березні 2023 Королівський дім Іспанії оголосив, що принцеса Астурійська Леонор розпочне трирічну військову підготовку після закінчення Атлантичного коледжу UWC в Уельсі. У серпні того ж року вона вирушила на навчання.

Нагадаємо, що відомо про ймовірні зради королеви Летиції.

Також Фокус писав про річницю правління короля Філіпа.