Стала офіцером: королева Летиція відвідала випуск старшої доньки Леонор (фото)
Близько року принцеса навчалася військової справи. Одного дня вона стане правити Іспанією.
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція воззʼєдналися на публіці з двома доньками, оскільки 18-річна принцеса Леонор офіційно стала молодшим офіцером армії. Про це пише Daily Mail.
Монарше подружжя прибуло до Сарагоси на півночі Іспанії на церемонію, на якій король вручив нові звання в Загальній військовій академії.
Під час церемонії монарх подарував своїй старшій доньці значок, який він прикріпив до форми, коли вона віддала йому честь, а мама ніжно обійняла спадкоємицю, яка одного дня стане королевою Іспанії.
Принцеса Леонор пройшла менше року навчання у військовій академії Сарагоси, де її батько також навчався у 1985-1988 роках.
Майбутня королева отримала звання прапорщика в іспанській загальновійськовій академії, тобто тепер вона молодший офіцер. На церемонії також була присутня її менша сестра Софія. Вона навчається в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі.
У березні 2023 Королівський дім Іспанії оголосив, що принцеса Астурійська Леонор розпочне трирічну військову підготовку після закінчення Атлантичного коледжу UWC в Уельсі. У серпні того ж року вона вирушила на навчання.
Нагадаємо, що відомо про ймовірні зради королеви Летиції.
Також Фокус писав про річницю правління короля Філіпа.