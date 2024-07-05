Жена Брюса Уиллиса показала редкие кадры их дочерей (фото)

Звездные супруги воспитывают двух общих детей. Эмма и Брюс поженились в 2009 году.

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Жена Брюса Уиллиса, 46-летняя Эмма Хеминг, поделилась редкими фотографиями их дочерей Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет. Семейные кадры фотомодель показала подписчикам в Instagram.

Семья 69-летнего голливудского актера объединилась во время празднования Дня независимости США 4 июля 2024 года.

Эмма опубликовала карусель снимков, показав, как их девочкам удалось насладиться летними каникулами, несмотря на тяжелые испытания в семье, ведь Брюс продолжает бороться с деменцией, отойдя от публичной жизни.

Хеминг и ее наследницы в ковбойских шляпах позировали на фоне ограждения фермы на живописном фоне заката за соснами и горами. Жена "крепкого орешка" позировала в джинсах и рубашке. Эвелин и Мейбл дополняли маму в джинсовых образах. Девочки улыбались на камеру, пока проводили время с мамой летом.

Эмма Хеминг-Уиллис с дочерьми

"С 4 июля! И если у вас нет ковбойских сапог, просто обувайте снежные сапоги, это хорошо", — отметила знаменитость.

Эмма и Брюс поженились в 2009 году, став родителями двоих детей. От брака с Деми Мур у голливудского актера также есть трое дочерей — Румер, Таллула и Скаут.

Во время болезни Брюса вся его смешанная семья, включая бывшую жену, собирается часто вместе, чтобы поддержать больного актера.

Брюс Уиллис с семьей Фото: demimoore/instagram

В марте 2024 года Эмма Хеминг отметила 15-ю годовщину бракосочетания с Брюсом Уиллисом.

Напомним, как Деми Мур поддерживает экс-супруга в трудные времена.

Также Фокус писал о первом дне рождения единственной внучки Брюса Уиллиса Луэтты.