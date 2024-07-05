Дружина Брюса Вілліса показала рідкісні кадри їхніх доньок (фото)

Зіркове подружжя виховує двох спільних дітей. Емма та Брюс одружилися у 2009 році.

Related video

Дружина Брюса Вілліса, 46-річна Емма Гемінг, поділилася рідкісними фотографіями їхніх доньок Мейбл, 12 років, і Евелін, 10 років. Сімейні кадри фотомодель показала підписникам в Instagram.

Сім'я 69-річного голлівудського актора об'єдналася під час святкування Дня незалежності США 4 липня 2024.

Емма опублікувала карусель знімків, показавши, як їхнім дівчаткам вдалося насолодитися літніми канікулами, незважаючи на важкі випробування в сім’ї, адже Брюс продовжує боротися з деменцією, відійшовши від публічного життя.

Гемінг та її спадкоємиці в ковбойських капелюхах позували на фоні огорожі ферми на мальовничому фоні заходу сонця за соснами та горами. Дружина "міцного горішка" позувала в джинсах та сорочці. Евелін та Мейбл доповнювали маму в джинсових образах. Дівчатка посміхалися на камеру, поки проводили час з мамою влітку.

Емма Гемінг-Вілліс з доньками

"З 4 липня! І якщо у вас немає ковбойських чобіт, просто взувайте снігові чоботи, це добре", — зазначила знаменитість.

Емма та Брюс одружилися у 2009 році, ставши батьками двох дітей. Від шлюбу з Демі Мур у голлівудського актора також є троє доньок — Румер, Таллула та Скаут.

Під час хвороби Брюса вся його змішана родина, включаючи колишню дружину, збирається часто разом, аби підтримати хворого актора.

Брюс Вілліс з родиною Фото: demimoore/instagram

У березні 2024 року Емма Гемінг відзначила 15-ту річницю одруження з Брюсом Віллісом.

Нагадаємо, як Демі Мур підтримує ексчоловіка у важкі часи.

Також Фокус писав про перший день народження єдиної онуки Брюса Вілліса Луетти.