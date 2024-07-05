Ванесса Хадженс подтвердила рождение первенца (фото)

Актриса объявила о своей беременности на церемонии "Оскар-2024". В конце 2023 года они с Коулом Такером поженились в Мексике.

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35-летняя американская актриса Ванесса Хадженс официально подтвердила, что родила первенца от своего мужа Коула Такера, 28. Об этом звезда экрана сообщила в Instagram.

"Мама, папа и ребенок здоровы и счастливы", — написала молодая мама, выразив разочарование тем, что семейные детали всплыли в СМИ раньше, чем это планировали сделать сами родители. Ведь накануне в сети появилось фото Ванессы в коляске и с младенцем на руках.

Ванесса Хадженс

Пол их ребенка и точная дата рождения пока неизвестны.

Ванесса Хадженс стала мамой Фото: скріншот

Хадженс объявила о своей первой беременности на красной дорожке церемонии "Оскар-2024" в марте. Голливудская звезда надела платье, которое подчеркивало ее заметно округлившийся живот.

Ванесса Хадженс

Актриса и ее избранник Такер поженились в Тулуме, Мексика, в присутствии 100 родственников и друзей в конце 2023 года.

Ванесса Хадженс и бейсболист Коул Токер вместе более трех лет. До этого звезда экрана была в отношениях с актером Остином Батлером. Впрочем, в 2020 они объявили о разрыве.

Молодая мама начала свою карьеру еще в детстве с театра и телевизионной рекламы. В 2003 актриса впервые снялась в фильме. В 2004 Ванесса снялась в картине "Буревестники", где имела одну из главных ролей.

Напомним, бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван родила третьего ребенка.

Также Фокус писал о новорожденной дочери Сергея Тигипко.