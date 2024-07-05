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Стиль життя

Ванесса Гадженс підтвердила народження первістка (фото)

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Фото: Instagram @vanessahudgens | Ванесса Гадженс та Коул Такер

Акторка оголосила про свою вагітність на церемонії "Оскар-2024". Наприкінці 2023 року вони з Коулом Такером одружилися у Мексиці.

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35-річна американська акторка Ванесса Гадженс офіційно підтвердила, що народила первістка від свого чоловіка Коула Такера, 28. Про це зірка екрану повідомила в Instagram.

"Мама, тато і дитина здорові та щасливі", — написала молода мама, висловивши розчарування тим, що сімейні деталі випливли в ЗМІ раніше, ніж це планували зробити самі батьки. Адже напередодні в мережі зʼявилося фото Ванесси у візку та з немовлям на руках.

Ванесса Гадженс

Стать їхньої дитини та точна дата народження наразі невідомі.

Ванесса Гадженс стала мамою Fullscreen
Ванесса Гадженс стала мамою
Фото: Скріншот

Гадженс оголосила про свою першу вагітність на червоній доріжці церемонії "Оскар-2024" в березні. Голлівудська зірка одягла сукню, яка підкреслювала її помітно округлий живіт.

Ванесса Гадженс

Акторка та її обранець Такер одружилися в Тулумі, Мексика, у присутності 100 родичів і друзів наприкінці 2023 року.

Ванесса Гадженс та бейсболіст Коул Токер разом понад три роки. До цього зірка екрану була у стосунках з актором Остіном Батлером. Втім, у 2020 вони оголосили про розрив.

Молода мама почала свою кар'єру ще в дитинстві з театру й телевізійної реклами. У 2003 акторка вперше знялася у фільмі. У 2004 Ванесса знялась у картині "Буревісники", де мала одну з головних ролей.

Нагадаємо, колишня дружина Ченнінга Татума Дженна Деван народила третю дитину.

Також Фокус писав про новонароджену доньку Сергія Тігіпка.