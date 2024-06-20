Колишня дружина Ченнінга Татума народила третю дитину (фото, відео)

На світ зʼявилася дівчинка Ріанон Лі. Про її народження стало відомо на тиждень пізніше.

43-річна американська акторка Дженна Деван народила третю дитину. Про поповнення в родині зірка повідомила у своєму Instagram.

Пологи відбулися ще 14 червня 2024, проте Дженна розповіла про це трохи пізніше. Дівчинку назвали Ріанон Лі Кетрін Казі.

"З моменту, коли ти прибула, ти принесла величезну радість і любов у наше життя… твоя ніжна грація, солодкість та краса захопили всю нашу сім'ю. Наші серця переповнені любов'ю, і ми справді благословенні твоєю присутністю. Ласкаво просимо в наш світ, крихітко", — написала багатодітна мама.

Зокрема, колишня дружина Ченнінга Татума показала перші кадри немовляти. Чоловік акторки Стів Казі підтримував її у важливу мить.

Дженна Деван стала мамою втретє

"Вітаю красуню матусю!" — написала в коментарях Періс Гілтон.

Також Дженна показала зворушливе відео з маленькою донькою.

"І наша сім'я тепер ціла", — зазначила знаменитість.

Окрім Стіва Казі, акторку прийшов привітати їхній син Каллум, який народився у 2020 році. А також на відео зʼявилася донька Дженни від Ченнінга Татума Еверлі.

Дженна Деван стала мамою втретє

Деван та Стів Казі разом з 2018 року. Вони вже двічі стали батьками. З Татумом акторка була у шлюбі понад 10 років. Від їхнього союзу підростає донька Еверлі.

Ченнінг Татум з донькою Фото: Channing Tatum/Instagram

Нагадаємо, Ченнінг Татум планує весілля із Зої Кравіц.

Також Фокус писав про вихід Дженни Деван на публіку на пізніх етапах вагітності.