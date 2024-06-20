Колишня дружина Ченнінга Татума народила третю дитину (фото, відео)
На світ зʼявилася дівчинка Ріанон Лі. Про її народження стало відомо на тиждень пізніше.
43-річна американська акторка Дженна Деван народила третю дитину. Про поповнення в родині зірка повідомила у своєму Instagram.
Пологи відбулися ще 14 червня 2024, проте Дженна розповіла про це трохи пізніше. Дівчинку назвали Ріанон Лі Кетрін Казі.
"З моменту, коли ти прибула, ти принесла величезну радість і любов у наше життя… твоя ніжна грація, солодкість та краса захопили всю нашу сім'ю. Наші серця переповнені любов'ю, і ми справді благословенні твоєю присутністю. Ласкаво просимо в наш світ, крихітко", — написала багатодітна мама.
Зокрема, колишня дружина Ченнінга Татума показала перші кадри немовляти. Чоловік акторки Стів Казі підтримував її у важливу мить.
"Вітаю красуню матусю!" — написала в коментарях Періс Гілтон.
Також Дженна показала зворушливе відео з маленькою донькою.
"І наша сім'я тепер ціла", — зазначила знаменитість.
Окрім Стіва Казі, акторку прийшов привітати їхній син Каллум, який народився у 2020 році. А також на відео зʼявилася донька Дженни від Ченнінга Татума Еверлі.
Деван та Стів Казі разом з 2018 року. Вони вже двічі стали батьками. З Татумом акторка була у шлюбі понад 10 років. Від їхнього союзу підростає донька Еверлі.
Нагадаємо, Ченнінг Татум планує весілля із Зої Кравіц.
Також Фокус писав про вихід Дженни Деван на публіку на пізніх етапах вагітності.