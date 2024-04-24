Вагітна ексдружина Ченнінга Татума вийшла на публіку (фото)

Наразі Дженна Деван чекає на народження третьої дитини. Вона досі судиться з Татумом через фінансові питання, попри розлучення у 2019 році.

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43-річна американська акторка Дженна Деван продемонструвала помітно округлений живіт на публіці. Про це пише Daily Mail.

Вагітна втретє зірка відвідала святкування Дня матері Baby2Baby у Лос-Анджелесі.

"День мрії з @baby2baby на нашому щорічному святкуванні Дня матері! Ми роздали важливі речі, які потрібні мамам для своїх дітей, і, звичайно, подарунки до Дня матері для мам", — написала колишня дружина Ченнінга Татума.

Дженна Деван обрала для виходу приталену білу максі-сукню з прозорими деталями, а також низом з бахромою.

Дженна Деван Фото: Getty Images

Вона доповнила вбрання ніжно-блакитною джинсовою курткою та взула туфлі з відкритим носком. Мама двох дітей доповнила свій образ, додавши намисто із золотими ланцюжками, а також пару вишуканих сережок.

Дженна Деван

У 2020 році Дженна народила сина Каллума своєму нареченому Стіву Казі. До цього вона була одружена з актором Ченнінгом Татумом близько 10 років. Від їхнього союзу підростає донька Еверлі.

Колишнє подружжя все ще має суперечки щодо фінансового врегулювання розлучення, включно з прибутком від франшизи фільмів "Супер Майк", у якій Ченнінг зіграв стриптизера. Деван хоче отримати свою частину грошей. Наразі тривають судові розгляди питання.

Ченнінг Татум та Дженна Деван Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ченнінг Татум заручився із Зої Кравіц.

Також Фокус писав про те, як наречена Ченнінга Татума знайшла спільну мову з його донькою.