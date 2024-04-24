Вагітна ексдружина Ченнінга Татума вийшла на публіку (фото)
Наразі Дженна Деван чекає на народження третьої дитини. Вона досі судиться з Татумом через фінансові питання, попри розлучення у 2019 році.
43-річна американська акторка Дженна Деван продемонструвала помітно округлений живіт на публіці. Про це пише Daily Mail.
Вагітна втретє зірка відвідала святкування Дня матері Baby2Baby у Лос-Анджелесі.
"День мрії з @baby2baby на нашому щорічному святкуванні Дня матері! Ми роздали важливі речі, які потрібні мамам для своїх дітей, і, звичайно, подарунки до Дня матері для мам", — написала колишня дружина Ченнінга Татума.
Дженна Деван обрала для виходу приталену білу максі-сукню з прозорими деталями, а також низом з бахромою.
Вона доповнила вбрання ніжно-блакитною джинсовою курткою та взула туфлі з відкритим носком. Мама двох дітей доповнила свій образ, додавши намисто із золотими ланцюжками, а також пару вишуканих сережок.
У 2020 році Дженна народила сина Каллума своєму нареченому Стіву Казі. До цього вона була одружена з актором Ченнінгом Татумом близько 10 років. Від їхнього союзу підростає донька Еверлі.
Колишнє подружжя все ще має суперечки щодо фінансового врегулювання розлучення, включно з прибутком від франшизи фільмів "Супер Майк", у якій Ченнінг зіграв стриптизера. Деван хоче отримати свою частину грошей. Наразі тривають судові розгляди питання.
Нагадаємо, Ченнінг Татум заручився із Зої Кравіц.
Також Фокус писав про те, як наречена Ченнінга Татума знайшла спільну мову з його донькою.