Беременная экс-супруга Ченнинга Татума вышла на публику (фото)

Сейчас Дженна Деван ждет рождения третьего ребенка. Она до сих пор судится с Татумом из-за финансовых вопросов, несмотря на развод в 2019 году.

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43-летняя американская актриса Дженна Деван продемонстрировала заметно округленный живот на публике. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная в третий раз звезда посетила празднование Дня матери Baby2Baby в Лос-Анджелесе.

"День мечты с @baby2baby на нашем ежегодном праздновании Дня матери! Мы раздали важные вещи, которые нужны мамам для своих детей, и, конечно, подарки ко Дню матери для мам", — написала бывшая жена Ченнинга Татума.

Дженна Деван выбрала для выхода приталенное белое макси-платье с прозрачными деталями, а также низом с бахромой.

Дженна Деван Фото: Getty Images

Она дополнила наряд нежно-голубой джинсовой курткой и обула туфли с открытым носком. Мама двоих детей дополнила свой образ, добавив золотое ожерелье, а также пару изысканных сережек.

Дженна Деван

В 2020 году Дженна родила сына Каллума своему жениху Стиву Кази. До этого она была замужем за актером Ченнингом Татумом около 10 лет. От их союза подрастает дочь Эверли.

Бывшие супруги все еще имеют споры относительно финансового урегулирования развода, включая прибыль от франшизы фильмов "Супер Майк", в которой Ченнинг сыграл стриптизера. Деван хочет получить свою часть денег. Сейчас продолжаются судебные разбирательства вопроса.

Ченнинг Татум и Дженна Деван Фото: Getty Images

Напомним, Ченнинг Татум обручился с Зои Кравиц.

Также Фокус писал о том, как невеста Ченнинга Татума нашла общий язык с его дочкой.