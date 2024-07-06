Новолуние в Раке 6 июля 2024 года: что сегодня нельзя делать
Сегодня, 6 июля, произошло второе летнее Новолуние в знаке Рака. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Раке и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Что значит Новолуние в Раке?
Новолуние, которое произошло сегодня, 6 июля, в знаке Рака может влиять на нас за 3 дня до и 3 дня после. Новолуние в Раке считается особенно благоприятным временем для внутренней работы и эмоционального очищения. Рак — знак Зодиака, который символизирует дом, семью, эмоциональную безопасность и защиту. В период Новолуния в Раке энергия этого знака поддерживает процессы самоанализа, работу с эмоциями, исцеление внутренних ран и обновление своего внутреннего мира.
Это время может способствовать осознанию собственных потребностей, восстановлению гармонии в семейных отношениях, а также укреплению связи с корнями и истоками. Очень важно в это время обращать внимание на свои эмоциональные состояния и давать себе время для отдыха и внутреннего исцеления. Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать во время Новолуния:
- прощать своих обидчиков;
- подводить итоги;
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чекап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
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