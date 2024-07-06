Новолуние в Раке 6 июля 2024 года: что сегодня нельзя делать

Сегодня, 6 июля, произошло второе летнее Новолуние в знаке Рака. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Раке и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Что значит Новолуние в Раке?

Новолуние, которое произошло сегодня, 6 июля, в знаке Рака может влиять на нас за 3 дня до и 3 дня после. Новолуние в Раке считается особенно благоприятным временем для внутренней работы и эмоционального очищения. Рак — знак Зодиака, который символизирует дом, семью, эмоциональную безопасность и защиту. В период Новолуния в Раке энергия этого знака поддерживает процессы самоанализа, работу с эмоциями, исцеление внутренних ран и обновление своего внутреннего мира.

Это время может способствовать осознанию собственных потребностей, восстановлению гармонии в семейных отношениях, а также укреплению связи с корнями и истоками. Очень важно в это время обращать внимание на свои эмоциональные состояния и давать себе время для отдыха и внутреннего исцеления. Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

прощать своих обидчиков;

подводить итоги;

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чекап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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