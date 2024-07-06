Молодик у Раку 6 липня 2024 року: що сьогодні не можна робити

Сьогодні, 6 липня, відбувся другий літній Молодик у знаку Рака. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

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Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що означає Молодик у Раку і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Що означає Молодик у Раку?

Молодик, який відбувся сьогодні, 6 липня, у знаку Рака, може впливати на нас за 3 дні до і 3 дні після. Молодик у Раку вважається особливо сприятливим часом для внутрішньої роботи та емоційного очищення. Рак — знак Зодіаку, який символізує дім, сім'ю, емоційну безпеку і захист. У період Молодика в Раку енергія цього знака підтримує процеси самоаналізу, роботу з емоціями, зцілення внутрішніх ран і оновлення свого внутрішнього світу.

Цей час може сприяти усвідомленню власних потреб, відновленню гармонії в сімейних стосунках, а також зміцненню зв'язку з корінням і витоками. Дуже важливо в цей час звертати увагу на свої емоційні стани й давати собі час для відпочинку та внутрішнього зцілення. Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

прощати своїх кривдників;

підбивати підсумки;

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чекап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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