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Стиль жизни

Джастин Бибер выступил перед свадьбой индийских миллиардеров (фото)

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Фото: Justin Bieber/Instagram | Джастин Бибер с Радикой Мерчант и Анантом Амбани

Сама церемония состоится в середине лета. Впрочем, самые богатые люди Индии громко празднуют с начала года.

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Канадский певец Джастин Бибер развлекал гостей свадебной вечеринки сына индийского миллиардера Ананта Амбани и Радики Мерчант во время выступления в Мумбаи. Об этом пишет Daily Mail.

Муж Хейли Бибер после события поделился рядом кадров, на которых он поет некоторые из своих хитов на вечере, который состоялся в Культурном центре Ниты и Мукеша Амбани (NMACC) в Мумбаи, Индия.

Джастин подписал свежие посты лишь эмодзи, оставшись немногословным.

Джастин Бибер с семьей Амбани

Анант является младшим сыном самого богатого человека в Азии, главы Reliance Industries Мукеша Амбани, а за частный концерт Джастин Бибер, как сообщается, получил 10 миллионов долларов.

Сама свадебная церемония состоится с 12 по 14 июля 2024 года в Мумбаи, хотя празднования начались еще в начале года с выступления Рианны в Индии, которая получила за концерт на 4 миллиона долларов меньше, чем канадский музыкант.

В 2018 году Мукеш Амбани провел для своей дочери самую дорогую свадьбу в Индии, которая, как сообщается, обошлась в 100 миллионов долларов, и на ней выступила Бейонсе.

Джастин Бибер в Индии

После Рианны для будущих супругов спела Кэти Перри и итальянский певец Андреа Бочелли на очередной предсвадебной вечеринке.

Джастин Бибер в Индии

Напомним, где живет семья Амбани.

Также Фокус писал о девичнике Радики Мерчант.