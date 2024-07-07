Джастін Бібер виступив перед весіллям індійських мільярдерів (фото)

Сама церемонія відбудеться всередині літа. Втім, найбагатші люди Індії гучно святкують з початку року.

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Канадський співак Джастін Бібер розважав відвідувачів весільної вечірки сина індійського мільярдера Ананта Амбані та Радики Мерчант під час виступу в Мумбаї. Про це пише Daily Mail.

Чоловік Гейлі Бібер після події поділився низкою кадрів, на яких він співає деякі зі своїх хітів на вечорі, який відбувся в Культурному центрі Ніти та Мукеша Амбані (NMACC) у Мумбаї, Індія.

Джастін підписав свіжі пости лише емодзі, залишившись небагатослівним.

Джастін Бібер з родиною Амбані

Анант є молодшим сином найбагатшої людини в Азії, голови Reliance Industries Мукеша Амбані, а за приватний концерт Джастін Бібер, як повідомляється, отримав 10 мільйонів доларів.

Сама весільна церемонія відбудеться з 12 по 14 липня 2024 року в Мумбаї, хоча святкування розпочалися ще на початку року з виступу Ріанни в Індії, яка отримала за концерт на 4 мільйони доларів менше, ніж канадський музикант.

У 2018 році Мукеш Амбані провів для своєї доньки найдорожче весілля в Індії, яке, як повідомляється, обійшлося в 100 мільйонів доларів, і на ньому виступила Бейонсе.

Джастін Бібер в Індії

Після Ріанни для майбутнього подружжя заспівала Кеті Перрі та італійський співак Андреа Бочеллі на черговій передвесільній вечірці.

Джастін Бібер в Індії

Нагадаємо, де живе родина Амбані.

Також Фокус писав про дівич-вечір Радики Мерчант.