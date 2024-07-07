Жена Сергея Тигипко показала фигуру через месяц после рождения дочери (фото)

Юлианна стала третьим ребенком банкира и Аллы Зиневич-Тигипко. Они уже воспитывали троих сыновей.

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Алла Зиневич-Тигипко продемонстрировала фигуру спустя месяц после четвертых родов. Кадрами многодетная мама поделилась в Instagram.

На видео жена украинского банкира Сергея Тигипко позирует в спортзале перед зеркалом. Алла одета в черный короткий топ и велосипедки.

В частности, мама четверых детей дала совет по восстановлению женщинам, которые недавно родили.

"Через 6-8 недель после родов можно подключать программу основного восстановления. Но! До этого времени мы можем выполнять легкие разминки, хождение с коляской, самомассаж, дыхательные практики, чтобы помочь своему телу во время раннего восстановления", — отметила жена Тигипко.

Алла Зиневич-Тигипко Фото: 𝐀𝐥𝐥𝐚 𝐙𝐢𝐧𝐞𝐯𝐲𝐜𝐡-𝐓𝐢𝐠𝐢𝐩𝐤𝐨\Instagram

Юлианна появилась на свет 1 июня 2024 года. Она стала четвертым ребенком Сергея Тигипко и Аллы Зиневич-Тигипко. Супруги уже воспитывали троих сыновей до рождения первой общей дочери — Сергея, Станислава и Александра.

Кроме них, у политика также есть четверо детей. Он до союза с Аллой был уже дважды женат. Первая жена Наталья родила Тигипко дочь Анну. Во втором браке с Викторией банкир стал отцом еще троих детей — Тимофея, Анастасии и Леонтия.

Сергей Тигипко с женой

Напомним, бывшая жена Сергея Тигипко рассказывала, в каких отношениях осталась с банкиром.

Также Фокус писал о фото маленькой Юлианны.