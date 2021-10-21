Виктория Тигипко рассказала, какие у нее отношения с бывшим мужем (видео)

Как и бывший супруг, Виктория не стала раскрывать причину развода после 14 лет брака.

48-летняя предприниматель, общественный деятель, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко впервые публично рассказала о том, как сложились ее отношения с бывшим мужем, бизнесменом и в прошлом политиком Сергеем Тигипко, с которым она была в браке 14 лет, до 2018 года. Откровениями бизнесвумен поделилась с программой "ЖВЛ" на "1+1".

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Виктория не стала называть причину расставания с Сергеем Тигипко, которому в браке подарила двоих сыновей и дочь, однако после развода бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, и о нем его экс-супруга отзывается с уважением.

"У нас прекрасные дружеские партнерские отношения. Много есть тем, которые мы еще и развиваем вместе. Сергей постоянно помогает мне с работой фонда, мы с ним постоянно общаемся. Ну и у нас есть дети, а это "история на всю жизнь". Поэтому очень важно выбирать вторую половину, в первую очередь, как друга и партнера адекватного", – подчеркнула она.

У пары трое детей. Своего первенца Тимофея Виктория родила в 29 лет. Дочери Анастасии уже 16, а младшему сыну Леонтию 13. Бывшие супруги составляют график встреч с детьми, а иногда и собираются все вместе.

Несмотря на развод, экс-супруги и дальше работают вместе. Например, Сергей Тигипко, как и на этапе основания Одесского международного кинофестиваля, не прекращает финансово поддерживать его и сейчас.

[ + – ] Виктория Тигипко рассказала также, планирует ли снова выходить замуж

"Есть личная жизнь, а есть бизнес. Нормальные люди действуют правильно. Он очень правильный и талантливый человек. Поэтому тут никаких вопросов даже не могло быть, что что-то случилось и фестиваль все, мы не поддерживаем", – говорит Виктория.

На вопрос о том, хочет ли снова замуж, Виктория Тигипко ответила, что у нее, как у каждого нормального человека, есть отношения, но вот связывать себя узами брака снова она не спешит:

"Замуж – это такая печать в паспорте, которая не всегда помогает, а чаще всего, наверное, какие-то неправильные тренды задает. Мне кажется, сейчас очень важно просто, чтобы каждый нашел себе человека, с которым ему комфортно какой-то период времени. Вот и все! У меня с этим никогда не было проблем, и у меня сейчас все тоже прекрасно".

Напомним, в октябре этого года Сергей Тигипко впервые вышел в свет с новой возлюбленной, 37-летней Аллой Зиневич. Пара воспитывает троих сыновей, старшему из которых 10 лет, и вместе развивает буйволиную ферму на Черниговщине.