Вікторія Тігіпко розповіла, які в неї стосунки з колишнім чоловіком (відео)

Як і колишній чоловік, Вікторія не стала розкривати причину розлучення після 14 років шлюбу.

48-річна підприємиця, громадська діячка, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко вперше публічно розповіла про те, як склалися її стосунки з колишнім чоловіком, бізнесменом і в минулому політиком Сергієм Тігіпком, із яким вона була в шлюбі 14 років, до 2018 року. Одкровеннями бізнесвумен поділилася з програмою "ЖВЛ" на "1+1".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Вікторія не стала називати причину розставання з Сергієм Тігіпком, якому в шлюбі подарувала двох синів і дочку, однак після розлучення колишнє подружжя зуміло зберегти хороші стосунки, і про нього його ексдружина відзивається з повагою.

"У нас прекрасні дружні партнерські стосунки. Багато є тим, що ми ще й розвиваємо разом. Сергій постійно допомагає мені з роботою фонду, ми з ним постійно спілкуємося. Ну й у нас є діти, а це "історія на все життя". Тому дуже важливо вибирати другу половину, в першу чергу, як друга та партнера адекватного", — підкреслила вона.

У пари троє дітей. Свого первістка Тимофія Вікторія народила у 29 років. Дочці Анастасії вже 16, а молодшому синові Леонтію 13. Колишнє подружжя складає графік зустрічей із дітьми, а іноді й збираються всі разом.

Незважаючи на розлучення, експодружжя і далі працює разом. Наприклад, Сергій Тігіпко, як і на етапі заснування Одеського міжнародного кінофестивалю, не припиняє фінансово підтримувати його й зараз.

[ + – ] Вікторія Тігіпко розповіла також, чи планує знову виходити заміж

"Є особисте життя, а є бізнес. Нормальні люди діють правильно. Він дуже правильна й талановита людина. Тому тут ніяких питань навіть не могло бути, що щось трапилося, і фестиваль все, ми не підтримуємо", — говорить Вікторія.

На питання про те, чи хоче знову заміж, Вікторія Тігіпко відповіла, що в неї, як у кожної нормальної людини, є стосунки, але ось пов'язувати себе узами шлюбу знову вона не поспішає:

"Заміж — це така печатка в паспорті, яка не завжди допомагає, а найчастіше, напевно, якісь неправильні тренди задає. Мені здається, зараз дуже важливо просто, щоб кожен знайшов собі людину, з якою йому комфортно якийсь період часу. Ось і все! У мене з цим ніколи не було проблем, і в мене зараз усе теж прекрасно".

Нагадаємо, у жовтні цього року Сергій Тігіпко вперше вийшов у світ із новою коханою, 37-річною Аллою Зіневич. Пара виховує трьох синів, старшому з яких 10 років, і разом розвиває буйволину ферму на Чернігівщині.