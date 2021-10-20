Сергій Тігіпко вперше показав на публіці нову кохану (відео)

Пара виховує трьох синів і не говорить про те, чи одружені вони офіційно

61-річний Сергій Тігіпко, колишній віцепрем'єр-міністр України в уряді Віктора Януковича, банкір (два роки очолював Нацбанк України), двічі кандидат на пост президента України та бізнесмен, тримає особисте життя подалі від зацікавлених очей, однак зробив виняток для "ТСН " і показав не тільки свою кохану Аллу Зіневич, а й розповів про сімейне хобі.

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Аллі — 37 років, вона на 24 роки молодша за колишнього політика. У жінки — власне бістро в Києві. Володіючи ефектною зовнішністю, раніше вона працювала моделлю та брала участь в конкурсах краси. В Instagram Алла пише про себе, що вона "бізнес-леді з хорошим смаком". На сторінці часто з'являються сімейні фото, мотиваційні пости, реклама продукції з власної ферми.

[ + – ] У Києві в Алли Зіневич є власне бістро

[ + – ] Сергій Тігіпко з Аллою Зіневич і синами

[ + – ] Алла Зіневич на буйволиній фермі

Пара познайомилася за кордоном, і Зіневич каже, що "це був щасливий випадок", а день знайомства, ініціатором якого був Сергій, "вони запам'ятають назавжди".

"Ми вважаємо, що майже все життя знайомі. Ми дуже бережемо приватне та багато говорити про це не хочемо", — підкреслила вона.

У Сергія й Алли підростають троє синів: старшому 10 років, середньому 9, а наймолодшому — п'ять років. У Тігіпка вже є діти від двох попередніх шлюбів. Перша дружина Наталія (з нею бізнесмен був у шлюбі 23 роки) народила йому дочку Анну, яка вчилася в Оксфордському університеті та вийшла заміж за британського фінансиста. Саме на її честь була названа група ТАС (Тігіпко Анна Сергіївна). Друга дружина, Вікторія Тігіпко, з якою він був у шлюбі з 2004 року, народила йому двох синів, Тимофія та Леонтія і дочку Анастасію. Подружжя розлучилося 11 вересня 2018 року, і хоча в 2019 році Сергій був присутній на Одеському міжнародному кінофестивалі, організованому колишньою дружиною, на захід вони прийшли окремо.

[ + – ] Алла та Сергій запросили журналістів на свою буйволину ферму

Своє особисте життя Алла та Сергій не афішують і уникають відповіді на питання, скільки років вони разом. Уперше їх журналісти побачили разом на фіналі конкурсу "Міс Україна Всесвіт", де перемогу здобула Анна Неплях із Дніпра.

"Я наївся публічності, і для мене, мені здається, зараз уже досить. Тут у нас приватне життя", — зазначив Тігіпко. При цьому закохані не розголошують те, чи одружені вони офіційно.

У пари є спільне хобі: буйволина ферма в Чернігівській області, побудована три роки тому, де наразі перебувають 85 тварин, молодшим із яких всього півтора місяці. Сюди Алла та Сергій приїжджають практично кожні вихідні.

"Ми знайшли дуже гарне місце. Дуже спокійне, тихе, в лісі. І для того, щоб туди було цікавіше їздити, вирішили зробити ферму. Поки що це не бізнес, а хобі", — говорить бізнесмен.

Тігіпко розповів, що для запліднення тварин використовується італійський матеріал, а готувати сири з буйволиного молока працівників ферми вчив фахівець із Італії. За словами пари, буйволове молоко унікальне.

"Жирність — приблизно 9%, у ньому практично немає казеїну і в шість разів менше холестерину, ніж у коров'ячому молоці. На Кавказі його називають "молоко старих", тому що в ньому унікальне співвідношення кальцію та фосфору", — пояснив Тігіпко.

Сім'я із задоволенням вживає продукт в їжу. За словами Сергія, він постійно їсть кашу з молоком, а діти люблять пластівці з молоком, тости, кашу.

У політику Тігіпко, статок якого наращзі становить понад 400 мільйонів доларів, повертатися не планує.

"Раніше в нас у країні була можливість займатися і бізнесом, і політикою, зараз це неможливо робити, і я вважаю, що це мінус. У найближчих планах — добудувати ферму", — підсумував він.

Нагадаємо, у 2019 році Сергій Тігіпко, який займав пост глави правління ТАСкомбанку, пішов із посади за власним бажанням.