Сергей Тигипко впервые показал на публике новую возлюбленную (видео)

Пара воспитывает троих сыновей и не распространяется о том, женаты ли они официально

61-летний Сергей Тигипко, бывший вице-премьер-министр Украины в правительстве Виктора Януковича, банкир (два года возглавлял Нацбанк Украины), дважды кандидат на пост президента Украины и бизнесмен, держит личную жизнь подальше от любопытных глаз, однако сделал исключение для "ТСН" и показал не только свою возлюбленную Аллу Зиневич, но и рассказал о семейном хобби.

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Алле – 37 лет, она на 24 года моложе бывшего политика. У женщины – собственное бистро в Киеве. Обладая эффектной внешностью, раньше она работала моделью и участвовала в конкурсах красоты. В Instagram Алла пишет о себе, что она "бизнес-леди с хорошим вкусом. На странице часто появляются семейные фото, мотивационные посты, реклама продукции с собственной фермы.

[ + – ] В Киеве у Аллы Зиневич есть собственное бистро

[ + – ] Сергей Тигипко с Аллой Зиневич и сыновьями

[ + – ] Алла Зиневич на буйволиной ферме

Пара познакомилась за границей, и Зиневич говорит, что "это был счастливый случай", а день знакомства, инициатором которого был Сергей, "они запомнят навсегда".

"Мы считаем, что почти всю жизнь знакомы. Мы очень бережем личное и много говорить об этом не хотим", – подчеркнула она.

У Сергея и Аллы подрастают трое сыновей: старшему 10 лет, среднему 9, а самому младшему – пять лет. У Тигипко уже есть дети от двух предыдущих браков. Первая жена Наталья (с ней бизнесмен был в браке 23 года) родила ему дочь Анну, которая училась в Оксфордском университете и вышла замуж за британского финансиста. Именно в ее честь была названа группа ТАС (Тигипко Анна Сергеевна). Вторая жена, Виктория Тигипко, с которой он был в браке с 2004 года, родила ему двух сыновей, Тимофея и Леонтия, и дочь Анастасию. Супруги развелись 11 сентября 2018 года, и хотя в 2019 году Сергей присутствовал на Одесском международном кинофестивале, организованном бывшей женой, на мероприятие они пришли по отдельности.

[ + – ] Алла и Сергей пригласили журналистов на свою буйволиную ферму

Свою личную жизнь Алла и Сергей не афишируют и уходят от ответа на вопрос, сколько лет они вместе. Впервые их журналисты увидели вместе на финале конкурса "Мисс Украина Вселенная", где победу одержала Анна Неплях из Днепра.

"Я наелся публичности, и для меня, мне кажется, сейчас уже достаточно. Тут у нас частная жизнь", – отметил Тигипко. При этом влюбленные не распространяются о том, женаты ли они официально.

У пары есть общее хобби: буйволиная ферма в Черниговской области, построенная три года назад, где на данный момент содержаться 85 животных, младшим из которых всего полтора месяца. Сюда Алла и Сергей приезжают практически каждые выходные.

"Мы нашли очень хорошее место. Очень спокойное, тихое, в лесу. И для того, чтобы туда было более интересно ездить, решили сделать ферму. Пока что это не бизнес, а хобби", – говорит бизнесмен.

Тигипко рассказал, что для оплодотворения животных используется итальянский материал, а готовить сыры из буйволиного молока работников фермы учил специалист из Италии. По словам пары, буйволиное молоко уникальное.

"Жирность – приблизительно 9%, в нем практически нет казеина и в шесть раз меньше холестерина, чем в коровьем молоке. На Кавказе его называют "молоко стариков", потому что в нем уникальное соотношение кальция и фосфора", – пояснил Тигипко.

Семья с удовольствием употребляет продукт в пищу. По словам Сергея, он постоянно ест кашу с молоком, а дети любят хлопья с молоком, тосты, кашу.

В политику Тигипко, состояние которого на данный момент составляет более 400 миллионов долларов, возвращаться не планирует.

"Раньше у нас в стране была возможность заниматься и бизнесом, и политикой, сейчас это невозможно делать, и я считаю, что это минус. В ближайших планах – достроить ферму", – подытожил он.

Напомним, в 2019 году Сергей Тигипко, занимавший пост главы правления ТАСкомбанка, ушел с должности по собственному желанию.