Дочь мэра Днепра Филатова выходит замуж (фото)
На свое 30-летие Екатерина Филатова получила предложение руки и сердца. Жениха она скрывает от внимания публики.
Екатерина Филатова объявила о помолвке. Снимками с празднования дня рождения дочь мэра Днепра Бориса Филатова делится в Instagram.
Среди поздравлений на свое 30-летие именинница получила также предложение руки и сердца в столице Украины.
"Это всегда был ты", — лаконично написала Екатерина, которая не показала лицо жениха.
Заветное кольцо дочь Бориса Филатова получила от ювелирного дома Tiffany. На фото можно увидеть только руку ее избранника.
В частности, Екатерина показала букеты цветов, которые получила от родителей, друзей и возлюбленного.
"С днем рождения вы меня так не поздравляли", — написала именинница, поделившись кадром особенного момента.
Событие прокомментировала и мать невесты Марина Филатова. Супруга Бориса Филатова сделала репост публикации наследницы, подписав снимок: "Она сказала: "Да".
Мэр Днепра и его возлюбленная женаты более 30 лет и стали родителями дочери Екатерины.
Отвечая на поздравления одного из друзей — тренера по тайскому боксу, именинница отметила, что познакомилась со своим возлюбленным у него на тренировке.
Напомним, телеведущая Валентина Хамайко вышла замуж.
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