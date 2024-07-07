Дочь мэра Днепра Филатова выходит замуж (фото)

На свое 30-летие Екатерина Филатова получила предложение руки и сердца. Жениха она скрывает от внимания публики.

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Екатерина Филатова объявила о помолвке. Снимками с празднования дня рождения дочь мэра Днепра Бориса Филатова делится в Instagram.

Среди поздравлений на свое 30-летие именинница получила также предложение руки и сердца в столице Украины.

"Это всегда был ты", — лаконично написала Екатерина, которая не показала лицо жениха.

Заветное кольцо дочь Бориса Филатова получила от ювелирного дома Tiffany. На фото можно увидеть только руку ее избранника.

Екатерина Филатова

В частности, Екатерина показала букеты цветов, которые получила от родителей, друзей и возлюбленного.

"С днем рождения вы меня так не поздравляли", — написала именинница, поделившись кадром особенного момента.

Екатерина Филатова отметила 30-летие Фото: Kateryna Filatova\Instagram Екатерина Филатова отметила 30-летие Фото: Kateryna Filatova\Instagram

Событие прокомментировала и мать невесты Марина Филатова. Супруга Бориса Филатова сделала репост публикации наследницы, подписав снимок: "Она сказала: "Да".

Мэр Днепра и его возлюбленная женаты более 30 лет и стали родителями дочери Екатерины.

Екатерина Филатова

Отвечая на поздравления одного из друзей — тренера по тайскому боксу, именинница отметила, что познакомилась со своим возлюбленным у него на тренировке.

Напомним, телеведущая Валентина Хамайко вышла замуж.

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