Мадонна показала редкие кадры приемных детей (фото)

Эстер, Стеллу и Дэвида Банду усыновили из африканской страны. Также у знаменитости есть еще трое наследников.

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65-летняя американская певица Мадонна показала редкие кадры с приемными детьми. Снимками артистка делится в Instagram.

Звезда мирового масштаба отметила День независимости США и годовщину выздоровления от бактериальной инфекции ровно год назад.

"Счастливого 4 июля! Год назад в этот день я только вернулась домой из больницы после того, как перенесла болезнь, я еле могла стоять на заднем дворе. Я чудодейственно выздоровела и имела удивительный год. Спасибо тебе, Боже. Жизнь прекрасна!" — отметила Мадонна.

Двойной праздник певица встретила в эффектном красном костюме.

Мадонна

В частности, на некоторых кадрах появились близняшки Эстер и Стелла Чикконе и сын артистки Дэвид Банда.

Мадонна с дочерью Фото: Instagram madonna Мадонна с дочерью Фото: Instagram madonna

Дэвида знаменитость усыновила в 2006 году, когда ему было 13 месяцев. Наследник звезды сцены родился в деревне Липунга, которая расположена на западе Малави. Эстер и Стелли также усыновили из Малави в начале 2017 года. Два года до усыновления девочки жили в детском доме.

Еще одну дочь Мэдж Мерси усыновили в 2007 году, когда ей было четыре года и она болела малярией.

А также певица родила сына Рокко от режиссера Гая Ричи и дочь Лурдес Леон от актера Карлоса Леона.

Мадонна с сыном Дэвидом Фото: Instagram madonna

Напомним, Меган Фокс с экс-женихом появились на День независимости вместе.

Также Фокус писал о поддержке Мадонной украинских детей.