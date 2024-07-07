Мадонна показала рідкісні кадри прийомних дітей (фото)

Естер, Стеллу та Девіда Банду всиновили з африканської країни. Також у знаменитості є ще троє спадкоємців.

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65-річна американська співачка Мадонна показала рідкісні кадри з прийомними дітьми. Знімками артистка ділиться в Instagram.

Зірка світового масштабу відзначила День незалежності США та річницю одужання від бактеріальної інфекції рівно рік тому.

"Щасливого 4 липня! Рік тому в цей день я тільки повернулася додому з лікарні після того, як перенесла хворобу, я ледве могла стояти на задньому дворі. Я чудодійно одужала і мала дивовижний рік. Дякую тобі, Боже. Життя прекрасне!" — зазначила Мадонна.

Подвійне свято співачка зустріла в ефектному червоному костюмі.

Мадонна

Зокрема, на деяких кадрах зʼявилися близнята Естер і Стелла Чікконе та син артистки Девід Банда.

Мадонна з донькою Фото: Instagram madonna Мадонна з донькою Фото: Instagram madonna

Девіда знаменитість усиновила у 2006 році, коли йому було 13 місяців. Спадкоємець зірки сцени народився в селі Ліпунга, яке розташоване на заході Малаві. Естер і Стеллі також усиновили з Малаві на початку 2017 року. Два роки до усиновлення дівчата жили в дитячому будинку.

Ще одну дочку Медж Мерсі усиновили у 2007 році, коли їй було чотири роки і вона хворіла на малярію.

А також співачка народила сина Рокко від режисера Гая Річі та доньку Лурдес Леон від актора Карлоса Леона.

Мадонна із сином Девідом Фото: Instagram madonna

Нагадаємо, Меган Фокс з екснареченим зʼявилися на День незалежності разом.

Також Фокус писав про підтримку Мадонною українських дітей.