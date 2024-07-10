Анджелина Джоли вышла на прогулку с родной дочкой (фото)

Вивьен работает с мамой над бродвейским спектаклем "Аутсайдеры". Они довольно часто вместе появляются на красных дорожках.

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Во время летней прогулки в Лос-Анджелесе к 49-летней голливудской актрисе Анджелине Джоли присоединилась ее 15-летняя дочь Вивьен. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана была в бледно-коричневой футболке свободного кроя. Бывшая жена Брэда Питта заправила топ с круглым вырезом в пару черных брюк и дополнила образ сдержанной черной обувью.

Многодетная мама собрала свои длинные пряди в низкий хвост и добавила к аутфиту массивные солнцезащитные очки. Джоли также носила черную кожаную сумочку и лаконичные серьги.

Тем временем Вивьен была непринужденно одета в светлую футболку и джинсы свободного кроя.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

Наследница Брэда Питта подчеркнула свой образ потертыми черно-белыми кроссовками Converse.

Анджелина Джоли

В мае 2024 года Вивьен "выбросила" фамилию Питт из своего псевдонима во время работы над бродвейским спектаклем "Аутсайдеры". То же самое сделали Шайло и Захара.

Анджелина и Брэд разошлись более семи лет назад, но они до сих пор втянуты во вражду относительно опеки над детьми и совместных бизнесов.

Кроме Вивьен, у Джоли и Питта есть сыновья Нокс, 15, Мэддокс, 22, Пакс, 20, дочь Захара, 19, и дочь Шайло, 18.

Согласно новому отчету, голливудский актер "практически не контактирует" со своими старшими детьми.

Также Фокус писал о выходе Анджелины Джоли в свет с братом-близнецом Вивьен.