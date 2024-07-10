Звезду сериала "Ольга" Яну Троянову внесли в список "террористов и экстремистов"

Яна Троянова публично выступает против войны в Украине, осуждает режим Владимира Путина и призывает наказать виновных в смерти украинцев.

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51-летнюю российскую актрису Яну Троянову, которая получила известность благодаря сериалу "Ольга", внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на Росфинмониторинг сообщили вчера, 9 июля, российские СМИ.

Внести артистку в список террористов просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который известен своими доносами на российских знаменитостей.

Также движение активистов "Ветераны России" подавало обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с требованием проверить интервью Яны Трояновой на пропаганду терроризма. Активисты предлагали внести актрису в список террористов и экстремистов и лишить ее гражданства.

21 июня прокуратура отчиталась о завершении проверки в отношении Трояновой. В ведомстве заявили, что против актрисы нужно возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности.

По информации прокуратуры, в одном из интервью Троянова сделала заявления, "выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к россиянам, что обосновывает и утверждает необходимость совершения насильственных действий в отношении россиян".

Александр Бастрыкин также поручил провести проверку в отношении Трояновой. По его мнению, в одном из интервью Троянова "прилюдно выражает поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей".

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский", — сказала Троянова.

Яна Троянова Фото: Из открытых источников

Заметим, что в ноябре 2023 года Яну Троянову включили в российский список "иноагентов". В заявлении Минюста было сказано, что актриса Яна Троянова якобы "распространяла недостоверную информацию" о решениях российских властей и их политике, а также выступала против военного конфликта России с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что актриса выступала на площадках, "предоставленных иностранными СМИ и иностранными агентами".

Перед этим актриса в интервью журналисту Юрию Дудю высказалась против войны в Украине, заявила о поддержке Алексея Навального и рассказала о том, что уехала из России.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Серега вывез сыновей из Украины и цинично поддержал войну.

Кроме этого, Фокус писал, что певица Таисия Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве.