Зірку серіалу "Ольга" Яну Троянову внесли до списку "терористів та екстремістів"

Яна Троянова публічно виступає проти війни в Україні, засуджує режим Володимира Путіна та закликає покарати винних у смерті українців.

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51-річну російську акторку Яну Троянову, яка отримала популярність завдяки серіалу "Ольга", внесли до переліку терористів та екстремістів. Про це з посиланням на Росфінмоніторинг повідомили учора, 9 липня, російські ЗМІ.

Внести артистку до списку терористів просив голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталій Бородін, який відомий своїми доносами на російських знаменитостей.

Також рух активістів "Ветерани Росії" подавав звернення генпрокурору РФ Ігорю Краснову та голові СК Олександру Бастрикіну з вимогою перевірити інтерв'ю Яни Троянової на пропаганду тероризму. Активісти пропонували внести актрису до списку терористів та екстремістів та позбавити її громадянства.

21 червня прокуратура прозвітувала про завершення перевірки щодо Троянової. У відомстві заявили, що проти акторки потрібно порушити кримінальну справу за статтею про порушення ненависті чи ворожнечі за ознакою національності.

За інформацією прокуратури, в одному з інтерв'ю Троянова зробила заяви, що "виражають і формують вороже-ненависницьке ставлення до росіян, що обґрунтовує та стверджує необхідність вчинення насильницьких дій щодо росіян".

Олександр Бастрикін також доручив провести перевірку щодо Троянової. На його думку, в одному з інтерв'ю Троянова "прилюдно висловлює підтримку закликам до вбивства росіян, зокрема дітей".

"Звичайно, ми сьогодні заслуговуємо, коли нам кричать в обличчя: "Руських треба вбивати, навіть дітей". Або як українці кажуть: "Хороша російська — мертва російська", — сказала Троянова.

Яна Троянова Фото: З відкритих джерел

Зауважимо, що у листопаді 2023 року Яну Троянову включили до російського списку "іноагентів". У заяві Мін'юсту було сказано, що актриса Яна Троянова нібито "поширювала недостовірну інформацію" про рішення російської влади та їхню політику, а також виступала проти військового конфлікту Росії з Україною. У відомстві підкреслили, що актриса виступала на майданчиках, "наданих іноземними ЗМІ та іноземними агентами".

Перед цим актриса в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю висловилася проти війни в Україні, заявила про підтримку Олексія Навального та розповіла про те, що виїхала з Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Серьога вивіз синів з України і цинічно підтримав війну.

Крім цього, Фокус писав, що співачка Таїсія Повалій заявила, що хоче виступити у Києві.