Арестован экс-охранник Шумахера, который шантажировал его семью и требовал 15 млн евро (фото)

Шумахера, семикратного чемпиона мира "Формулы-1", не видели более 10 лет после ужасного падения на лыжах, в результате которого он впал в медикаментозную кому.

Related video

В Германии арестован бывший охранник Михаэля Шумахера, обвиняемый в попытке шантажа семьи легенды Формулы-1. Предположительно украл два жестких диска с медицинскими данными, пишет BILD.

Сообщается, что к сотрудникам семьи, близким к жене гонщика Коринне Шумахер, обратились подозреваемые мужчины, заявив, что обнаружили файл с секретной данными о Михаэле Шумахере. Чтобы сохранить конфиденциальность информации, они потребовали отправить им миллионы за то, чтобы информация не попала в даркнет.

Михаэль Шумахер с супругой Коринной Фото: BBC

По данным прокуратуры, в июне подозреваемые даже якобы отправили некоторые файлы семье в качестве доказательств. В прошлом месяце полицейским удалось выследить вымогателей с помощью "технических средств".

Подозреваемого Маркуса Ф. арестовали на прошлой неделе. Известно, что он работал охранником в семье гонщика около пяти лет, несмотря на то что уже имел судимость за мошенничество. По данным, полученным немецкой изданием, бывший охранник предположительно украл около 1500 файлов. Согласно отчету, на одном жестком диске находилось до 500 изображений, а на втором жестком диске — до 1000 файлов. К ним относятся фотографии, видео, списки лекарств и содержимое истории болезни Шумахера. Все эти файлы были созданы после того, как Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах в декабре 2013 года, получил тяжелейшие травмы в результате падения.

Что известно о подозреваемых

Стало известно, что Маркус Ф. якобы пытался получить 15 миллионов евро за украденные медицинские данные, чтобы погасить свои долги. 52-летний мужчина проходит по делу как главный виновник предполагаемой попытки вымогательства у семьи Шумахера.

Утверждается, что он был вице-консулом в Египте, который хотел погасить свои долги и поэтому якобы совершил это преступление. В начале 2009 года он стал помощником почетного консула Германии в Хургаде, Египет. Несколько лет спустя он вернулся в Германию и возобновил карьеру в сфере безопасности. Именно там он познакомился с другими подозреваемыми, включая соучастника обвинения Йылмаза Т., 53 года, которому Маркус Ф якобы поручил осуществить вымогательство крупной суммы денег.

По информации журналистов, Маркус Ф. обещал Йылмазу Т. выплатить ему только комиссию в размере нескольких миллионов долларов. Йылмаз Т. был пойман и арестован вместе со своим сыном Дэниелом Л., 30 лет. Однако Дэниеля освободили под условный залог. Его старший брат Джулиан внес сумму в размере 10 тысяч евро. Старший прокурор Вольф-Тильман Баумерт, представитель прокуратуры Вупперталя, заявил: "После углубленного расследования мы в настоящее время предполагаем, что обвиняемый сын мог действовать скорее, как соучастник".

Ранее, 25 июня, Фокус писал о том, что в Германии арестовали отца и сына, которые пытались шантажировать Шумахера. Шантажисты утверждали, что у них есть конфиденциальные файлы.