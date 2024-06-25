В Германии арестовали отца и сына, которые пытались шантажировать Шумахера

Шантажисты утверждали, что у них есть конфиденциальные файлы. И требовали миллионы от семьи легендарного гонщика, грозясь опубликовать их в даркнете.

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Власти Германии арестовали отца и сына по подозрению в попытке шантажа семье бывшего гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера. Подозреваемые утверждали, что у них есть конфиденциальные файлы и требовали от семьи гонщика огромные суммы, грозясь выложить их в соцсетях. ОБ этом пишет Daily Mail.

По словам прокуроров, двое мужчин передали семье некоторые личные файлы, чтобы доказать, что у них есть доступ к документам о звезде Формулы-1.

Следователи в Германии были проинформированы о заговоре с шантажом властями Швейцарии, где Шумахер находился под присмотром в доме семьи после аварии.

В итоге шантажистов отследили. Оказалось, что Шумахера шантажировали отец с сыном, которые находились на испытательном сроке по другому делу. Их арестовали 19 июня на стоянке супермаркета в Гросс-Герау, к югу от Франкфурта.

Власти обыскали восемь объектов недвижимости, а также главное жилище двоих мужчин, конфисковав "несколько устройств хранения данных". По словам полиции, расследование по этому делу еще продолжается.

В случае признания виновным подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, добавили в прокуратуре.

Михаэль Шумахер в 2011 году Фото: Getty Images

Семья Шумахера в прошлом месяце выиграла судебный иск против немецкого бульварного журнала, который напечатал фейковое интервью с 55-летним немецким бывшим автогонщиком.

В апреле 2023 года журнал Die Aktuelle заявил, что у него есть интервью с легендой автоспорта, но на самом деле статья содержала цитаты, сгенерированные компьютером.

Немецкий таблоид Bild сообщил, что семье Шумахера была присуждена компенсация в размере 200 000 евро.

Напомним, семикратного чемпиона мира, чье имя стало нарицательным, не видели на публике с тех пор, как он получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в 2013 году.

Михаэль Шумахер Фото: Getty Images

В день аварии Шумахер отправился на склоны со своим сыном Миком, которому тогда было 14 лет. Спускаясь по очень популярному маршруту Комб-де-Солир, Шумахер решил рискнуть вне трассы, зайдя на небольшую полоску неубранного снега между трассами Шамуа и трассы Биш, усеянную небольшими камнями.

Лыжи Шумахера зацепили один такой валун и он упал, ударившись головой о камень. Шлем Шумахера спас его от смерти, но травма была ужасной. Гонщику сделали две операции, но врачи считали, что его состояние усугубилось мотоциклетной аварией 2009 года, когда он получил переломы головы и шеи.

К апрелю 2014 года Шумахер постепенно выходил из медикаментозной комы, и этот процесс завершился в июне 2014 года.

Михаэль Шумахер с женой Коринной Фото: BBC

Затем он отправился в университетскую больницу Лозанны для непрерывной реабилитации, а затем покинул учреждение в сентябре и перебрался в семейный дом Шумахеров стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов в Гланде, Швейцария, на берегу Женевского озера. Жена Шумахера Коринна, на которой он женился в 1995 году, с тех пор настаивает на полной секретности его состояния. У пары двое детей: дочь Джина-Мари и сын Мик, который стал гонщиком, как и его отец.

Ранее давний друг семикратного чемпиона "Формулы-1", швейцарский журналист Роже Бенуа, высказался о его состоянии. Он отказался вдаваться в подробности, но дал понять, что состояние Шумахера безнадежно.