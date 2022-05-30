Чудом пронесло: сын Шумахера попал в страшную аварию на ровном месте (видео)

Мик Шумахер эффектно разбил новенький болид в Гран-при Монако. Гонщик не пострадал, однако его команда потеряла миллионы долларов.

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В нынешнем году Гран-при Монако в Формуле-1 отметился не только сенсационной победой Серхио Переса и сильным ливнем, но и серьезной аварией Мика Шумахера. Из-за нее гонку даже пришлось остановить на время, сообщает официальный сайт Формулы-1.

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Авария имела место после дождя, когда трасса еще не успела подсохнуть. Сын Михаэля Шумахера потерял контроль над болидом буквально на ровном месте. Авто занесло на прямой и оно влетело в барьер.

[ + – ] Мик Шумахер не пострадал и смог сам выбраться из авто Фото: ESPN

От удара болид Haas буквально разорвало на две части. Мик Шумахер чудом не получил никаких повреждений и самостоятельно выбрался из разбитого авто. Гонщик позже признался, что очень расстроен, ведь у него был хороший темп и он имел все шансы финишировать в очках.

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Но еще больше недоволен нелепой аварией директор команды Гюнтер Штайнер, ведь новый болид обойдется в несколько миллионов долларов, а бюджет американской команды не очень большой. К тому же, для Мика Шумахер это уже вторая крупная авария за сезон: Гран-при Саудовской Аравии он также разбил авто и на его восстановление потратили $2,1 миллиона.

[ + – ] Гонщик потерял контроль над болидом на мокрой трассе

"Вы и сами прекрасно видели, что произошло. Нет ничего хорошего в том, что наша машина снова сильно разбита. Посмотрим, во сколько нам обойдется эта авария", — заявил Гюнтер Штайнер.

Ранее Фокус рассказывал, что в Монако гонщик Формулы-1 Шарль Леклер разбил раритетный болид Ferrari 70-х годов стоимостью 1,5 миллиона долларов.