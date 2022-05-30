Дивом пронесло: син Шумахера потрапив у страшну аварію на рівному місці (відео)
Мік Шумахер ефектно розбив новенький болід у Гран-прі Монако. Гонщик не постраждав, проте його команда втратила мільйони доларів.
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Цьогоріч Гран-прі Монако у Формулі-1 відзначився не лише сенсаційною перемогою Серхіо Переса та сильною зливою, а й серйозною аварією Міка Шумахера. Через неї гонку навіть довелося зупинити на якийсь час, повідомляє офіційний сайт Формули-1.
Аварія сталася після дощу, коли траса ще не встигла підсохнути. Син Міхаеля Шумахера втратив контроль над болідом на рівному місці. Авто занесло на прямій і воно влетіло у бар'єр.
Від удару болід Haas буквально розірвало дві частини. Мік Шумахер дивом не отримав жодних пошкоджень і самостійно виліз із розбитого авто. Гонщик пізніше зізнався, що дуже засмучений, адже він мав гарний темп і мав усі шанси фінішувати в очках.Важливо
Але ще більше незадоволений безглуздою аварією директор команди Гюнтер Штайнер, адже новий болід коштуватиме кілька мільйонів доларів, а бюджет американської команди не дуже великий. До того ж, для Міка Шумахер це вже друга аварія за сезон: Гран-прі Саудівської Аравії він також розбив авто і на його відновлення витратили $2,1 мільйони.
"Ви і самі чудово бачили, що сталося. Немає нічого хорошого в тому, що наша машина знову сильно розбита. Подивимося, скільки нам коштуватиме ця аварія", — заявив Гюнтер Штайнер.
Раніше Фокус розповідав, що в Монако гонщик Формули-1 Шарль Леклер розбив раритетний болід Ferrari 70-х років вартістю 1,5 мільйони доларів.