Дивом пронесло: син Шумахера потрапив у страшну аварію на рівному місці (відео)

Мік Шумахер ефектно розбив новенький болід у Гран-прі Монако. Гонщик не постраждав, проте його команда втратила мільйони доларів.

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Цьогоріч Гран-прі Монако у Формулі-1 відзначився не лише сенсаційною перемогою Серхіо Переса та сильною зливою, а й серйозною аварією Міка Шумахера. Через неї гонку навіть довелося зупинити на якийсь час, повідомляє офіційний сайт Формули-1.

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Аварія сталася після дощу, коли траса ще не встигла підсохнути. Син Міхаеля Шумахера втратив контроль над болідом на рівному місці. Авто занесло на прямій і воно влетіло у бар'єр.

[ + – ] Мік Шумахер не постраждав і зміг сам вилізти з авто Фото: ESPN

Від удару болід Haas буквально розірвало дві частини. Мік Шумахер дивом не отримав жодних пошкоджень і самостійно виліз із розбитого авто. Гонщик пізніше зізнався, що дуже засмучений, адже він мав гарний темп і мав усі шанси фінішувати в очках.

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Але ще більше незадоволений безглуздою аварією директор команди Гюнтер Штайнер, адже новий болід коштуватиме кілька мільйонів доларів, а бюджет американської команди не дуже великий. До того ж, для Міка Шумахер це вже друга аварія за сезон: Гран-прі Саудівської Аравії він також розбив авто і на його відновлення витратили $2,1 мільйони.

[ + – ] Гонщик втратив контроль над болідом на мокрій трасі

"Ви і самі чудово бачили, що сталося. Немає нічого хорошого в тому, що наша машина знову сильно розбита. Подивимося, скільки нам коштуватиме ця аварія", — заявив Гюнтер Штайнер.

Раніше Фокус розповідав, що в Монако гонщик Формули-1 Шарль Леклер розбив раритетний болід Ferrari 70-х років вартістю 1,5 мільйони доларів.