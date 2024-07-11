Натали Портман в розовом мини-платье появилась на показе своего нового сериала (фото)

На премьере актриса позировала со своей коллегой Мозес Ингрэм и режиссером Альмой Харель. Хрупкая Натали Портман выглядела, как всегда, шикарно и стильно.

Related video

Американская актриса Натали Портман появилась 10 июля в музее Пейли в Нью-Йорке на показе своего нового сериала для Apple TV "Леди в озере", сообщает Daily Mail.

43-летняя кинозвезда продемонстрировала стройную фигуру в шикарном мини-платье, сшитом из ткани, имитирующей фактуру настоящих лепестков цветов. Модный наряд дополняли темно-красные бархатные бретели, элегантно завязывавшиеся на плечах. Свой образ Натали дополнила золотистыми босоножками на высоких каблуках с ремешком на щиколотке. Ее каштанового оттенка длинные локоны ниспадали вниз мягкими волнами. На лицо знаменитость нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой. Портман также накрасила ногти красным лаком, а из украшений надела лаконичные серьги и несколько колец с драгоценными камнями.

Актриса Натали Портман Фото: Getty Images

На красной дорожке она также позировала со своей коллегой по фильму 30-летней Мозес Ингрэм и режиссером Альмой Харель. Мозес надела длинное расклешенное платье цвета металлик с серебристым отливом и красочным принтом с красно-розовыми цветами. Под вечернее платье Ингрэм подобрала черные босоножки на небольших каблуках. Ее волосы были собраны в элегантный боковой пучок, а на лицо нанесен яркий вечерний макияж.

Мозес Ингрэм, Альма Харель, Натали Портман (слева направо) Фото: Getty Images

Израильско-американский режиссер Альма выбрала непринужденный стильный образ, надев белую футболку под кремовую куртку с мультяшным принтом. Она дополнила наряд свободными белыми брюками и ботинками в тон.

Что известно о новом сериале

В предстоящем сериале Портман окунется в таинственный мир Балтимора 1966 года. Она играет скучающую домохозяйку Мэдди Шварц, которая оставляет свою комфортную жизнь, чтобы стать журналисткой. Наткнувшись на тело молодой девушки, героиня загорается желанием найти ее убийцу. Сериал является адаптацией романа Лоры Липпман 2019 года, а премьера сериала запланирована на 19 июля.

В киноленте также снимались И'лан Ноэль, Бретт Гельман, Байрон Бауэрс, Ноа Джуп, Джозайя Кросс, Майки Мэдисон и Прюитт Тейлор Винс.

Напомним, 10 июня Натали Портман отметила свой 43-й день рождения и поделилась серией снимков с друзьями. Коллеги и поклонники написали Натали Портман много теплых слов. Правда неизвестно, поздравил ли бывшую жену Бенджамин Мильпье, с которым актриса прожила в браке 11 лет.