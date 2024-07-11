Наталі Портман у рожевій мінісукні з'явилася на показі свого нового серіалу (фото)

На прем'єрі акторка позувала зі своєю колегою Мозес Інгрем і режисеркою Альмою Харель. Тендітна Наталі Портман мала, як завжди, шикарний і стильний вигляд.

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Американська акторка Наталі Портман з'явилася 10 липня в музеї Пейлі в Нью-Йорку на показі свого нового серіалу для Apple TV "Леді в озері", повідомляє Daily Mail.

43-річна кінозірка продемонструвала струнку фігуру в шикарній мінісукні, пошитій з тканини, що імітує фактуру справжніх пелюсток квітів. Модне вбрання доповнювали темно-червоні оксамитові бретелі, що елегантно зав'язувалися на плечах. Свій образ Наталі доповнила золотистими босоніжками на високих підборах з ремінцем на щиколотці. Її каштанового відтінку довгі локони спадали вниз м'якими хвилями. На обличчя знаменитість нанесла легкий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями та чорною підводкою. Портман також нафарбувала нігті червоним лаком, а з прикрас одягла лаконічні сережки та кілька перстнів з дорогоцінним камінням.

Акторка Наталі Портман Фото: Getty Images

На червоній доріжці вона також позувала зі своєю колегою по фільму 30-річною Мозес Інгрем і режисеркою Альмою Харель. Мозес одягла довгу розкльошену сукню кольору металік зі сріблястим відливом і барвистим принтом з червоно-рожевими квітами. Під вечірню сукню Інгрем підібрала чорні босоніжки на невеликих підборах. Її волосся було зібране в елегантний бічний пучок, а на обличчя нанесли яскравий вечірній макіяж.

Мозес Інгрем, Альма Харель, Наталі Портман (зліва-направо) Фото: Getty Images

Ізраїльсько-американська режисерка Альма обрала невимушений стильний образ, одягнувши білу футболку під кремову куртку з мультяшним принтом. Вона доповнила вбрання вільними білими штанами і черевиками в тон.

Що відомо про новий серіал

У майбутньому серіалі Портман зануриться в таємничий світ Балтімора 1966 року. Вона грає нудьгуючу домогосподарку Медді Шварц, яка залишає своє комфортне життя, щоб стати журналісткою. Натрапивши на тіло молодої дівчини, героїня загоряється бажанням знайти її вбивцю. Серіал є адаптацією роману Лори Ліппман 2019 року, а прем'єра серіалу запланована на 19 липня.

У кінострічці також знялися І'лан Ноель, Бретт Гельман, Байрон Бауерс, Ноа Джуп, Джозайя Крос, Майкі Медісон і Прюітт Тейлор Вінс.

Нагадаємо, 10 червня Наталі Портман відсвяткувала свій 43-й день народження і поділилася серією знімків із друзями. Колеги та шанувальники написали Наталі Портман багато теплих слів. Щоправда невідомо, чи привітав колишню дружину Бенджамін Мільп'є, з яким акторка прожила у шлюбі 11 років.