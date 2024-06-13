Актриса Наталі Портман у гламурному вбранні відвідала виставку Dior у Токіо (фото)

Кінозірка мала шикарний вигляд. Наталі Портман, усміхаючись, позувала фотографам перед прев'ю виставки.

Знаменита американська акторка Наталі Портман 12 червня вразила присутніх шикарним вбранням під час відвідування виставки "Miss Dior. Історії міс", яка проходить у художньому музеї Морі в Токіо, Японія, повідомляє Daily Mail.

43-річна акторка мала чудовий вигляд, коли позувала на рожевій килимовій доріжці в мерехтливій мініспідниці з пензликами і прозорому топі без рукавів, прикрашеному паєтками і намистинками. До свого вечірнього вбрання Портман підібрала витончені срібні босоніжки з пряжками на високих шпильках. Свій образ вона доповнила парою перлинних сережок і масивною каблучкою. Уклавши темні локони в гладку зачіску, Наталі підкреслила свою природну красу легкою палітрою макіяжу.

Актриса Наталі Портман Фото: Getty Images

Після нещодавнього розлучення Наталі Портман з французьким хореографом Бенджаміном Мільп'є, поповзли чутки про її новий роман. Наприкінці минулого місяця Наталі провела вечір у Лондоні в барі "69" з актором Полем Мескалем. Шанувальники зірки припустили, що Поль — нове захоплення актриси. Пара знайома не так давно, але за твердженням Портман, вони є просто друзями. Минулого року вони брали інтерв'ю одне в одного для журналу Variety. Тоді під час розмови 28-річний Пол охарактеризував Наталі як "блискучу" і зізнався: "Якби я в театральній школі знав, що я буду з тобою розмовляти, я б ущипнув себе багато-багато разів!".

Раніше, 10 червня, Фокус писав про те, що Наталі Портман відзначила свій 43-й день народження. Вона поділилася з шанувальниками фотосетом свого найближчого кола друзів, які підтримали її після розлучення з Бенджаміном Мільп'є.