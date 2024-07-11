Умерла звезда "Сияния" Шелли Дюваль (фото, видео)

Известно, что актриса умерла во сне от осложнений диабета у себя дома в Техасе.

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Актриса Шелли Дюваль, наиболее известная по роли в "Сиянии" Стэнли Кубрика и картинам Роберта Олтмена, скончалась в возрасте 75 лет. Дюваль умерла во сне из-за осложнений, вызванных диабетом, у себя дома в Бланко, штат Техас, сообщил ее партнер Дэн Гилрой. Об этом пишет Hollywood Reporter.

"Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий она перенесла в последнее время, а теперь она свободна. Улетай, красавица Шелли", — сказал Гилрой.

Дюваль, известная своей необычной внешностью, снялась в семи фильмах режиссера Олтмена, включая "Нэшвилл", "Три женщины" и "Попай". Ее игра в "Трех женщинах" принесла ей награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Олтмен хвалил ее талант, сказав, что она может быть "очаровательной, глупой, утонченной, жалкой и даже красивой".

Шелли Дюваль в юности

Но Шелли наиболее известна по своей роли Венди Торранс в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние". В интервью журналу People 1981 года Дюваль вспоминала изнурительные 13 месяцев съемок, заявляя: "Я больше никогда не буду так много выкладываться. Если вы хотите испытывать боль и называть это искусством, вперед, но не со мной".

Культовая сцена из фильма "Сияние"

Дюваль также создавала и продюсировала детские программы через свою компанию Think Entertainment, включая номинированные на премию "Эмми" "Faerie Tale Theatre" и "Tall Tales & Legends". Ее работа в этих сериалах включала сотрудничество со многими знаменитостями первой величины.

Шелли Алексис Дюваль родилась 7 июля 1949 года в Форт-Уорте, штат Техас. Роберт Олтмен и его сотрудники заметили ее на вечеринке в Хьюстоне, которую она устроила для своего жениха, художника Бернарда Сэмпсона. Шелли согласилась на съемки, хотя до этого никогда не играла в кино и не покидала штат Техас. Она дебютировала в кино в фильме "Брюстер МакКлауд" (1970). Она продолжала сниматься до середины 1990-х и вернулась на экраны в 2022 году с ролью в фильме "Лесные холмы".

Дюваль вышла замуж за Сэмпсона во время съемок фильма "Брюстер МакКлауд", но они развелись через четыре года в 1974 году, вскоре после прибытия в Лос-Анджелес.

Позже она встречалась с музыкантом Полом Саймоном, но он бросил ее ради ее подруги Кэрри Фишер. Она вспоминала, что он сообщил ей об этом, когда она садилась на "Конкорд" спеша на съемки "Сияния" и Шелли проплакала весь полет. Она также была в отношениях с известным музыкантом Полом Саймоном.

С 1990 года Шелли встречалась с Дэном Гилроем, барабанщиком из Breakfast Club. Детей у актрисы не было.

Последние годы Шелли Дюваль провела на ранчо в Техасе

Напомним, в начале июля Фокус писал о том, что в США умер Джон Ландау, оскароносный продюсер "Титаника" и обоих фильмов "Аватар". Ему было 63 года.