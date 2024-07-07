Умер оскароносный продюсер "Аватар" и "Титаника" Джон Ландау

Ландау длительное время боролся с онкозаболеванием.

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В США умер Джон Ландау, оскароносный продюсер "Титаника" и обоих фильмов "Аватар". Ему было 63 года. Об этом сообщает издание Variety.

Он длительное время боролся с онкозаболеванием.

Джон Ландау — один из самых известных продюсеров в истории Голливуда. Он начал свою карьеру в 1987 году, после чего подружился с Джеймсом Кэмероном и стал его продюсерским партнером в трех из четырех самых кассовых фильмов всех времен.

Ландау продюсировал "Титаник", первый фильм, который превысил 1 миллиард долларов в мировом прокате. Также продюсировал "Аватар" и "Аватар: Путь воды", которые тоже вошли в историю, как самые кассовые.

О смерти продюсера стало известно 5 июля 2024 года.

Напомним, что умер сценарист и режиссер Роберт Таун, обладатель премии "Оскар" за оригинальный сценарий фильма "Китайский квартал" и признанный мастер сценарного искусства. Ему было 89 лет.

Ранее сообщалось, что звезда "Пиратов Карибского моря" умер после нападения акулы.