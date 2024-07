Умер лауреат премии "Оскар" сценарист "Китайского квартала" Роберт Таун

Вклад Тауна не был указан в титрах для "Бонни и Клайд", знакового криминального фильма, выпущенного в 1967 году, и в течение многих лет он был любимым писателем-призраком.

Умер сценарист и режиссер Роберт Таун, обладатель премии "Оскар" за оригинальный сценарий фильма "Китайский квартал" и признанный мастер сценарного искусства. Ему было 89 лет. Таун умер в понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе, говорится в заявлении публициста Керри Макклюр, пишут американские СМИ.

В течение долгой карьеры, начавшейся в 1960-х годах, когда он пошел работать актером и сценаристом у режиссера фильма "B Роджера Кормана", Таун стал одним из самых востребованных сценаристов в истории кино, которого снова и снова призывали решать структурные проблемы и создавать замечательные моменты для фильмов других людей.

Таун стал известным в 1970-х годах благодаря трем критическим и коммерческим хитам, выпущенным в течение 14 месяцев: "The Last Detail" (1973), "Chinatown" (1974) и "Shampoo" (1975). Все три сценария были номинированы на "Оскар", а "Китайский квартал" победил в своем году.

Несмотря на то, что большинство сценариев, написанных Тауном, не упоминались в титрах — например, в "The Parallax View" (1974), "Marathon Man" (1976), "The Missouri Breaks" (1976) и "Heaven Can Wait" (1978) — он получил редкую честь в 1973 году, когда режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола поблагодарил его в своей речи вручения "Оскара" за сценарий трогательной и ключевой сцены в саду Пачино-Брандо — сцены, которой нет в книге Марио Пузо.

Роберт Таун Фото: variety.com

