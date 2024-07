Помер лауреат премії "Оскар" сценарист "Китайського кварталу" Роберт Таун

Внесок Тауна не був зазначений у титрах для "Бонні і Клайд", знакового кримінального фільму, випущеного в 1967 році, і протягом багатьох років він був улюбленим письменником-привидом.

Помер сценарист і режисер Роберт Таун, володар премії "Оскар" за оригінальний сценарій фільму "Китайський квартал" і визнаний майстер сценарного мистецтва. Йому було 89. Таун помер у понеділок у своєму будинку в Лос-Анджелесі, йдеться в заяві публіциста Керрі Макклюр, пишуть американські ЗМІ.

Протягом довгої кар’єри, що почалася в 1960-х роках, коли він пішов працювати актором і сценаристом у режисера фільму "B Роджера Кормана", Таун став одним із найзатребуваніших сценаристів в історії кіно, якого знову і знову закликали розв’язувати структурні проблеми та створювати чудові моменти для фільмів інших людей.

Таун став відомим у 1970-х роках завдяки трьом критичним і комерційним хітам, випущеним протягом 14 місяців: "The Last Detail" (1973), "Chinatown" (1974) і "Shampoo" (1975). Усі три сценарії були номіновані на "Оскар", а "Китайський квартал" переміг у своєму році.

Незважаючи на те, що більшість сценаріїв, написаних Тауном, не згадувалися в титрах — наприклад, у "The Parallax View" (1974), "Marathon Man" (1976), "The Missouri Breaks" (1976) і "Heaven Can Wait" (1978) — він отримав рідкісну честь у 1973 році, коли режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола подякував йому у своїй промові вручення "Оскара" за сценарій зворушливої ​​та ключової сцени в саду Пачіно-Брандо — сцени, якої немає в книзі Маріо Пузо.

Роберт Таун Фото: variety.com

