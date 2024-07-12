Финалист "Голоса страны" получил ранение на фронте (видео)

Давид Маскиса жил и работал в Германии, однако, когда началась полномасштабная война в Украине, вернулся, чтобы стать на защиту Родины.

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Финалист вокального шоу "Голос країни" 13 сезон Давид Маскиса получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии дало осложнения. Об этом у себя на странице в Инстаграм сообщила певица и вокальный тренер Давида в проекте Надежда Дорофеева.

В частности, известно, что Давиду 26 лет. Он родом из города Умань Черкасской области. Долгое время Маскиса жил и работал в Германии. По образованию инженер-механик. Когда началась полномасштабная война Давид Маскиса принял решение добровольно вступить в ряды ВСУ.

Надя Дорофеева о своем подопечном из Голоса страны Надя Дорофеева о своем подопечном из Голоса страны

Известно, что находясь на фронте, Давид во время выполнения боевого задания получил ранения от обломков, которые попали в спину. К счастью, Давид Максиса выжил, однако из-за ранения у певца и военнослужащего начались осложнения. Давид прошел первый этап экстренной стабилизации состояния. Сейчас певцу трудно передвигаться. Впереди его ждет дорогостоящая операция и реабилитации. Цена операции и реабилитации составляет 350 тысяч гривен.

Заметим, что в ноябре 2022 года, уже находясь на фронте, Давид Маскиса выступил в финале "Голоса страны".

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