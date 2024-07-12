Фіналіст "Голосу країни" отримав поранення на фронті (відео)

Давид Маскиса жив та працював у Німеччині, однак, коли почалася повномасштабна війна в Україні, повернувся, щоб стати на захист Батьківщини.

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Фіналіст вокального шоу "Голос країни" 13 сезон Давид Маскиса отримав уламкове поранення в спину, яке згодом дало ускладнення. Про це у себе на сторінці в Інстаграм повідомила співачка та вокальний тренер Давида в проєкті Надія Дорофєєва.

Зокрема, відомо, що Давидові 26 років. Він родом з міста Умань Черкаської області. Тривалий час Маскиса жив та працював у Німеччині. За освітою інженер-механік. Коли почалася повномасштабна війна Давид Маскиса ухвалив рішення добровільно долучитися до лав ЗСУ.

Надя Дорофєва про свого підопічного з Голосу країни Надя Дорофєва про свого підопічного з Голосу країни

Відомо, що перебуваючи на фронті, Давид під час виконання бойового завдання отримав поранення від уламків, які влучили в спину. На щастя, Давид Максиса вижив, однак через поранення у співака та військовослужбовця почались ускладнення. Давид пройшов перший етап екстреної стабілізації стану. Зараз співаку важко пересуватися. Попереду на нього чекає дороговартісна операція та реабілітація. Ціна операції та реабілітації становить 350 тисяч гривень.

Зауважимо, що у листопаді 2022 року, вже перебуваючи на фронті, Давид Маскиса виступив у фіналі "Голосу країни".

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