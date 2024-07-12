Марина Аристова и Макс Леонов появились на премьере фильма "Забери меня на Луну" (фоторепортаж)

Романтическая комедия со Скарлетт Йоханссен и Ченнингом Тутумом выходит в украинский прокат.

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В столице презентовали американскую романтическую комедию "Забери меня на Луну". Произошло это в кинотеатре "Оскар" ТРЦ "Gulliver" на премьере побывал Фокус.

Среди первых зрителей, пришедших оценить комедию были представители шоубизнеса, среди которых танцор Макс Леонов, телеведущая и блогер Марина Аристова, телеведущие Слава Соломко и Андрей Ковальский, а также известные блогеры, актеры и журналисты.

Главную роль в комедийной ленте сыграла 39-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая известна ролями в фильмах "Кролик Джоджо" и "Железный человек". В фильме она исполнила роль главной героини Келли Джонс, которая работает маркетологом. Главную мужскую роль исполнил 43-летний американский актер Ченнинг Татум, ранее известный ролями в фильмах "Шаг вперед" и "Супер Майк", который в остросюжетной комедии исполнил роль Коул Дэвиса.

В фильме развиваются события на фоне исторической посадки на Луну космического корабля "Апполон-11". В результате имидж NASA почти потерпел крах. Именно тогда к работе берется талантливый маркетолог Келли Джонс. Именно она начинает беспрецедентную промо-кампанию, чтобы исправить ситуацию и восстановить драгоценную репутацию компании. Этим она изрядно усложняет работу над высадкой всей команде NASA. Уже потом Белый Дом решает, что миссия слишком важна, чтобы ее провалить. Маркетолог Келли получает поручение создать запасной вариант и снять фальшивое приземление.

Евгений Еремин Фото: Юрий Строкан

Влада Дедкова Фото: Юрий Строкан

Юлия Ермолаева Фото: Юрий Строкан

Макс Леонов Фото: Юрий Строкан

Яна Винниченко Фото: Юрий Строкан

Ксения Куприенко Фото: Юрий Строкан

Иван Люленов Фото: Юрий Строкан

Слава Соломко Фото: Юрий Строкан

Марина Аристова Фото: Юрий Строкан

Андрей Ковальский Фото: Юрий Строкан

Марина Березовская Фото: Юрий Строкан

Ирина Татаренко

Оксана Виноградова

Дарья Лототская

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве состоялась премьера фильма о Джоне Гальяно: кто из звезд был на событии.

Кроме этого, Фокус писал, что Илона Гвоздева и Слава Соломко: как прошла премьера фильма "Гамбит королевы" в Киеве.