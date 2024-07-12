Марина Арістова і Макс Леонов з'явилися на прем'єрі фільму "Забери мене на Місяць" (фоторепортаж)
Романтична комедія зі Скарлетт Йоганссен і Ченнінгом Тутумом виходить в український прокат.
У столиці презентували американську романтичну комедію "Забери мене на Місяць". Сталося це в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ "Gulliver" на прем'єрі побував Фокус.
Серед перших глядачів, які прийшли оцінити комедію, були представники шоу-бізнесу, серед яких танцюрист Макс Леонов, телеведуча і блогер Марина Арістова, телеведучі Слава Соломко та Андрій Ковальський, а також відомі блогери, актори і журналісти.
Головну роль у комедійній стрічці зіграла 39-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон, яка відома ролями у фільмах "Кролик Джоджо" і "Залізна людина". У фільмі вона виконала роль головної героїні Келлі Джонс, яка працює маркетологом. Головну чоловічу роль виконав 43-річний американський актор Ченнінг Татум, раніше відомий ролями у фільмах "Крок уперед" і "Супер Майк", який у гостросюжетній комедії виконав роль Коул Девіса.
У фільмі розвиваються події на тлі історичної посадки на Місяць космічного корабля "Апполон-11". У результаті імідж NASA майже зазнав краху. Саме тоді до роботи береться талановитий маркетолог Келлі Джонс. Саме вона розпочинає безпрецедентну промо-кампанію, щоб виправити ситуацію та відновити дорогоцінну репутацію компанії. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою всій команді NASA. Уже потім Білий Дім вирішує, що місія занадто важлива, щоб її провалити. Маркетолог Келлі отримує доручення створити запасний варіант і зняти фальшиве приземлення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві відбулася прем'єра фільму про Джона Гальяно: хто із зірок був на події.
Крім цього, Фокус писав, що Ілона Гвоздьова і Слава Соломко: як пройшла прем'єра фільму "Гамбіт королеви" в Києві.