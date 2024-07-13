Календарь красоты на вторую половину июля 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине июля будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине июля 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину июля 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 18-22, 31 июля

Маникюр и педикюр: 18, 19, 22 и 31 июля

Похождение: 18-31 июля

Удаление пигментных пятен, бородавок: 18, 19, 22 и 31 июля

Эпиляция и депиляция: 16, 24, 29 июля

Хирургические операции: 19-31 июля

Лечение зубов: 19-31 июля

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (до 20 июля) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (21 июля) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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